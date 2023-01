Coppia litiga in strada, arriva la polizia

Lite in strada in via Centrotrecento: mercoledì intorno alle 22.30 la polizia ha dovuto dividere una coppia che stava discutendo animatamente. Lui, un ventitreenne di origine serba con precedenti di polizia, stava inveendo contro di lei, una ragazza di vent’anni, che stava cercando di allontanarsi. Il giovane, molto agitato e in evidente stato di ebbrezza, ha anche danneggiato un’auto. È stato portato in Questura, dov’è stato identificato e denunciato per danneggiamento aggravato e ubriachezza molesta.