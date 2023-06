Coppia non gradisce la perquisizione Pugni al carabiniere

I carabinieri erano intervenuti nell’appartamento in zona Savena per perquisire uno spacciatore. E sono stati aggrediti dai suoi coinquilini. Tre persone sono state denunciate dai militari della stazione San Ruffillo: un tunisino di 47 anni, incensurato, un metalmeccanico napoletano di 37 anni, già noto alle forze di polizia, e una donna di 46 di origini peruviane, compagna del trentasettenne, operatrice socio sanitaria in servizio in una clinica privata. Il primo è accusato di spaccio, mentre la coppia di resistenza a pubblico ufficiale. Il metalmeccanico risponde anche di lesioni personali per aver sferrato un pugno al volto di un carabiniere, procurandogli tre giorni di prognosi.

È successo in via Milano: qui i militari hanno notato i due uomini fermi sul ciglio della strada vicino ad un’auto in panne, con atteggiamenti sospetti. Il trentasettenne, tra l’altro, si è anche subito dimostrato insofferente al controllo. Così i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione dove il metalmeccanico vive con la oss e l’amico tunisino. Durante la perquisizione, sia l’italiano che la peruviana hanno iniziato a insultare i militari, uno dei quali è stato anche strattonato dalla donna e poi colpito con un pugno dal compagno. Nella camera da letto del tunisino gli investigatori hanno trovato, in un comodino, tre ovuli più alcuni frammenti di hashish, per 135 grammi, mentre dentro l’armadio c’erano 0,40 grammi di cocaina e 2.575 euro in contanti. Il quarantasettenne ha detto che era tutto per uso personale, da portare in Tunisia dove l’hashish è molto costoso; una versione a cui non è stato dato credito. Alla fine i tre sono stati denunciati, droga e denaro sequestrati.