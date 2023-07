Coppia Panariello-Masini "Amici diversi, con ironia"

di Claudio Cumani

Giorgio Panariello la butta sul ridere: "E’ da tempo che sentivo l’esigenza di un po’ di musica nel mio show e volevo un cantante. Erano tutti impegnati: si è liberato solo Masini che è stato l’unico a dirmi di sì". Marco Masini gli rende la pariglia: "Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo: così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra".

Scherzi fra amici fiorentini doc che questa estate hanno deciso di giocarsela salendo insieme sul palco per uno spettacolo che si annuncia una sfida di battute e canzoni. ‘Panarielo vs Masini. Lo strano incontro’ è il titolo dell’appuntamento di stasera al Sequoie Music Park. Quel ‘vs’ (‘versus’) promette sorprese perché, da quel che trapela, non si tratterà di una semplice alternanza di pezzi comici e canzoni ma di un progetto che permetterà di conoscere un Masini insolito e un Panariello cantante.

L’amicizia fra i due si è consolidata negli anni e, calcio a parte (Giorgio è di fede milanista, Marco gigliato inamovibile), si basa su molti punti di contatto. "In fondo – ragiona l’attore – tutti e due raccontiamo la vita, le emozioni, l’amore e anche la disperazione: anche un comico può essere malinconico". "Vogliamo far riflettere ridendo – afferma il cantante –, pur partendo da prospettive diverse". Dunque, i personaggi dell’uno si integreranno con le canzoni dell’altro.

Cosa significa per voi tornare a Bologna?

Masini: "Questa è una città con cui ho fortissimi legami. Sono stato fidanzato con una bolognese per dieci anni e in questa zona ho fatto tantissima dance per etichette emiliane. Diciamo che qui è fiorita la mia adolescenza discografica". Panariello: "I ricordi sono tanti, a partire dalle due stagioni del varietà televisivo ‘Torno sabato’ al Palasport. Bologna mi ha sempre dimostrato amore anche in tempi non sospetti".

Cosa si deve aspettare il pubblico stasera?

Masini: "Una visione a 360 gradi della vita giocata con profondità e leggerezza. Porteremo in scena gli aspetti del nostro carattere, consapevoli che con l’ironia si superano i momenti difficili". Panariello: "Il bello di questo spettacolo è quello che il pubblico non si aspetta".

Qual è il ricordo più significativo che vi lega?

Masini: "Giorgio e io abbiamo affrontato le stesse salite e le stesse discese, abbiamo attraversato sacrifici, dolori, gioie e successi. Nella vita privata ci scambiamo opinioni e consigli" Panariello: "La cosa più bella che abbiamo fatto insieme è stato qualche anno fa lo spettacolo per il compleanno di Francesco Nuti insieme a Pieraccioni e Conti. È quella sera che abbiamo buttato le basi per ‘Panariello vs Masini’".