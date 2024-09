Coppia si perde sulla Via degli Dei: raggiunta e salvata

Brutta avventura per una giovane coppia, un ragazzo ed una ragazza, diciannovenni, che lunedì scorso hanno perso la traccia della Via degli Dei e si sono smarriti in una zona impervia tra Sasso e Pianoro. Nella impossibilità di ritornare indietro quando era ormai buio, gli escursionisti hanno deciso di chiedere aiuto. Quando i carabinieri della Centrale operativa di Bologna hanno ricevuto la richiesta d’aiuto della coppia che non riusciva a ritrovare la strada a causa di una deviazione che avevano fatto nel tardo pomeriggio, la segnalazione è stata presa in carico dai carabinieri della sezione Radiomobile di Borgo Panigale che nell’operazione di ricerca e soccorso sono stati affiancati dai Vigili del Fuoco e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Grazie alla geolocalizzazione dei cellulari i soccorritori sono riusciti a raggiungere i ragazzi e a trarli in salvo. Provati, impauriti ma incolumi, sono stati riportati sul tracciato corretto.