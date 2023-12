Coppie da record festeggiate in Municipio

L’amministrazione comunale di Anzola ha celebrato gli anniversari di matrimonio degli sposi uniti in matrimonio da 50/60/65 e 70 anni. Una trentina le coppie sono state ricevute dal sindaco Giampiero Veronesi e dalla sua vice Giulia Marchesini, che hanno consegnato agli sposi le pergamene a ricordo della bella giornata. "Come ogni anno – dice il primo cittadino - abbiamo festeggiato gli anniversari di matrimonio dei nostri concittadini. L’anno scorso la celebrazione si svolse al padiglione delle Notti di Cabiria perché dovevamo recuperare le tre annate del Covid che non avevamo potuto purtroppo celebrare. E avevamo dovuto organizzare una cerimonia in grande stile. Ed era stato scelto il padiglione per contenere le tante coppie che erano presenti". E il sindaco aggiunge: "Quest’anno siamo invece in "pari", ed abbiamo quindi potuto festeggiare gli anniversari in municipio. A tutti gli sposi vanno i nostri più sinceri auguri". In sala consiliare oltre alle coppie, ad assistere alla cerimonia erano presenti circa 200 persone.

p. l. t.