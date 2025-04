Coppie d’oro e di diamante festeggiate in municipio

Schierate e sorridenti per la foto-ricordo, scattata nei banchi della sala del consiglio comunale, le sedici coppie di sposi che in questi mesi hanno festeggiato le nozze d’oro e di diamante. Residenti di Casalecchio invitati dal Comune che, per mano del sindaco Matteo Ruggeri, ieri li ha omaggiati di una pergamena a un tributo floreale in ricordo dei matrimoni celebrati rispettivamente nel 1965 e nel 1975. Erano complessivamente diciotto le coppie che nei primi mesi di quest’anno hanno festeggiato le nozze d’oro e dieci le famiglie unite da sessant’anni.

Traguardi che in quest’anno riguarderanno complessivamente circa 150 coniugi casalecchiesi, che si sono sposati cinquant’anni fa, oltre a una trentina di coppie che sessant’anni fa pronunciarono il fatidico ‘si’. Marito e moglie che convolavano a nozze quasi senza eccezioni con la benedizione di uno dei sacerdoti delle diverse parrocchie di Casalecchio Situazione ben diversa dal 2024, quando, anche a fronte di una popolazione ben più numerosa, i matrimoni sono stati 87, con la conferma di un calo costante del numero di celebrazioni, la maggioranza delle quali viene registrata con rito civile nella casa comunale e con una crescita costante di unioni miste.

g. m.