Il ‘corallo’ di Santa Viola. “Funghi a chilometro zero da coltivare e gustare”

Bologna, 25 aprile 2025 – Nel quartiere Santa Viola è nata recentemente una nuova specie micologica: si chiama fungo corallo e ha tutte le sembianze di un corallo bianco pieno di ramificazioni, estremamente affascinante da vedere. Ma anche gustosissimo da mangiare. Gli inventori non intenzionali sono Marco Di Cecco e Luca D’Agostino, due ex ingegneri quarantenni della Ferrari e Ylenia Ravani, un trio che ha fondato ‘Il fungo eclettico’, azienda bolognese che vende sia online sia al Mercato Ritrovato il mercoledì.

Un approccio diretto col fungo corallo è stata per alcune persone possibile durante uno show cooking al mercato, e il protagonista era proprio lui, da tagliare, panare e friggere, per ottenere corallo nuggets, pepite di fungo da accompagnare con una deliziosa salsina, preparate da Andrea Berneski, cuoco di Baak, locale bolognese molto attivo.

Ma ecco, si diceva appunto dei tre amici inventori non intenzionali, perché in effetti il fungo corallo è nato da un errore: il famoso sbaglio che porta avanti il sistema. In questo caso da un pleurotus, quel fungo che sembra un enorme orecchio, abbandonato a sé in una situazione particolare. Ve lo racconta nel nostro podcast di oggi ‘Il Resto di Bologna’ Marco Di Cecco (da ascoltare online qui sotto o sulle principali piattaforme) insieme con gli altri interessantissimi funghi che la piccola azienda vende, tutti simili ad opere d’arte. Ma in fondo, la natura, non è forse quella bellezza e trasfigurazione estetica che l’arte spesso rincorre?

“Da piccolo – racconta Marco Di Cecco – andavo a funghi nei boschi con mio padre, quindi ero già molto appassionato, poi due anni fa cercavo col mio amico e socio Luca D’Agostino un progetto che avesse un risvolto etico e di sostenibilità ambientale, mi sono imbattuto in un documentario sui funghi in cui si facevano vedere tutte le possibili applicazioni, nei biomateriali, nel settore medico, nella bonifica, quindi abbiamo fatto un business plan per vedere se poteva funzionare il nostro progetto. Da quando l’abbiamo lanciato ha registrato un grande interesse da parte del consumatore diretto e dei ristoratori che apprezzano molto la produzione locale a km zero”.

Al momento, spiega, “ci sono alcuni esperimenti interessanti che stiamo facendo, uno è una sorta di pancetta, però direttamente da un fungo che si chiama Reishi o Ganoderma, che si riesce a tagliare a fette”. Chiunque sia incuriosito da questo mondo e apprezzi il sapore e il nutrimento dei funghi,può acquistare il grow kit, con preparazione dei substrati in sacchetto: dopo l’acquisto il cliente, facendo un taglio e spruzzando acqua, può vedere i suoi funghi crescere e mangiarli appena raccolti (https://ilfungoeclettico.com/).