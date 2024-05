Cordata bolognese bocciata, avanza Seri

Industria italiana autobus è a un passo dal gruppo Seri. Lo ha detto la sottosegretaria al ministero delle Imprese Fausta Bergamotto, rispondendo venerdì alla Camera a un’interpellanza di Antonio Ricciardi. Quel giorno il testo finale dell’accordo tra Seri, Invitalia e Leonardo (gli azionisti intenzionati a uscire) doveva passare dal cda per poi essere trasmesso al Mimit. Il governo "verificherà che preveda clausole per garantire i livelli occupazionali e il diritto di veto a Invitalia". L’offerta degli imprenditori Valerio Gruppioni, Maurizio Marchesini, Maurizio Stirpe e Nicola Benedetto, "è stata ritenuta non congrua dagli advisor".