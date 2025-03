Cordio: "Un maestro. Tutti impariamo da lui"

"Lo ammetto, questo premio mi genera un po’ di imbarazzo: aver scritto il nome di Lucio Dalla accanto al mio mi fa sentire ancora più piccolo, ma allo stesso tempo mi riempie di orgoglio". Cordio ha vinto il premio ’CiaoContest. La musica di domani’, dedicato agli under 26, nella categoria Artista (mentre Mare l’ha vinto per la categoria producer), e non si vergogna a dire che quasi gli sembrava troppo per lui. Racconta di ispirarsi a Dalla anche nel comporre la sua musica: "È un artista che ascolto per amplificare la mia fantasia, quindi questo premio mi dà un grande senso di appagamento".

Questo infatti si riflette perfettamente nel suo stile musicale, profondamente legato al cantautorato, ma con sonorità pop e contemporanee: "Anche per questo guardo a Lucio Dalla – aggiunge –. Una delle cose più interessanti di lui era il fatto che non rifiutava la popolarità o il successo: anzi, era qualcosa a cui ambiva in quanto musicista pop. Oltre a questo, era un artista viscerale, capace di scrivere e interpretare con profondità. Su ogni fronte è stato un artista ineguagliabile: c’è chi è solo un grande paroliere, chi un grande compositore o un grande interprete… lui era tutto questo insieme. Perciò c’è sempre qualcosa da imparare da lui".

Cordio si inserisce perfettamente anche nel panorama del cantautorato moderno. Ha aperto concerti per artisti come Cristicchi e Renga: "Io sono innamorato della canzone d’autore – sottolinea –, e per me non è mai passata di moda. Credo che in generale sia una forma musicale che continua a parlare alle persone e, soprattutto quando c’è cura per le parole e per la musica, viene fuori un mix incredibile".

Alice Pavarotti