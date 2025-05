Cordoglio per l’addio a Elvira Ceselli

Cordoglio e tristezza a Casalecchio per la morte di Elvira Ceselli, ex infermiera stimata per la sua competenza, che lo scorso gennaio aveva voluto fare una generosa donazione all’azienda dei servizi sociali Asc-Insieme con la quale è stato acquistato un mezzo di trasporto attrezzato per il trasporto dei disabili. Un gesto fatto in ricordo del suo marito, Primo Muzzioli, ex volontario Auser, deceduto negli anni passati. La signora Elvira aveva 91 anni, e il sindaco Matteo Ruggeri ha espresso il "grande dispiacere per la scomparsa della nostra concittadina che così generosamente aveva donato questo mezzo da utilizzare in particolare per i servizi a Casalecchio".