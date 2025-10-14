Cordoglio per l’addio a Lanzarini: "Una vita spesa per testimoniare"

Piovono le attestazioni di cordoglio per la scomparsa di Franco Lanzarini, sopravvissuto all’eccidio di Marzabotto e custode della memoria di Monte Sole. "Per tutta la vita è stato un testimone di pace e tra i protagonisti della nascita della Scuola di Pace di Monte Sole nei primi anni 2000 – lo ricorda il sindaco metropolitano Matteo Lepore –. La perdita di persone come Lanzarini dà a tutti noi una responsabilità in più nel trasmettere alle giovani generazioni la memoria di quello che è stato affinché non si ripeta mai più".

Il presidente dell’Assemblea legislativa Maurizio Fabbri commemora Lanzarini affermando che con lui "scompare uno degli ultimi testimoni del tempo: quel tempo che vide la nostra terra insanguinata dal sangue innocente delle vittime della strage nazifascista di Marzabotto, quando la ferocia dell’occupante tedesco e del suo complice fascista sterminò uomini e donne, cercando di cancellare il concetto stesso di umanità dal nostro vocabolario. Siamo debitori a persone come Lanzarini perché non solo trovarono il coraggio di sopravvivere alla barbarie, ma si misero al servizio della nostra collettività prima come amministratori pubblici e poi come ‘memoria’ di ciò che fu: ci hanno insegnato che la memoria è l’antidoto all’oblio e al ripetersi degli orrori già vissuti".

"Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Franco Lanzarini – interviene il deputato Pd Andrea De Maria –. Uno straordinario protagonista della vita della comunità di Marzabotto, sempre in prima fila nell’impegno per la promozione della Memoria e della Pace. Franco fu vicesindaco di Marzabotto dal 1995 al 1999. Io allora ero sindaco ed è nata con Franco una vera amicizia che poi non è mai venuta meno. Franco era un uomo di grande intelligenza e di forti valori morali. Di grande integrità ed umanità. Mi stringo agli amici ed ai familiari con tanto affetto". L’addio a Franco Lanzarini è in programma oggi alle 10 a Gardelletta.