Cordoglio unanime per Chierici. Mercoledì l’ultimo saluto

Cordoglio unanime a Casalecchio per la scomparsa a 84 anni di Pier Luigi Chierici. I funerali si terranno mercoledì prossimo, 27 dicembre, alle 10,30, nella chiesa di San Martino.

"A Chierici – annuncia il sindaco Massimo Bosso – all’artigiano della memoria va il nostro più affettuoso e commosso grazie. Con il Lunario Casalecchiese che ha curato per 30 anni e con la rubrica sul giornalino del Comune (durata anche questa quasi 30 anni), molti nostri cittadini hanno potuto conoscere immagini, episodi e tratti di storia sconosciuti della nostra città". Con Andrea Papetti Ceroni, ingegnere idraulico, Chierici coltivava la passione per il Lido e per la Chiusa di Casalecchio. "Luglio 2009 – ricorda Papetti – erano cominciati i lavori di sistemazione e rifacimento del paramento della Chiusa e per questo era stata messa in secca. Chierici volle andare a vedere lo stato della Chiusa, nonostante avesse difficoltà a camminare. Non esitò a salire sulla benna di uno scavatore pur di scendere ai 12 metri di profondità e osservare da vicino lo stato del monumento più prezioso di Casalecchio. Per le Edizioni Minerva con Chierici ho pubblicato due volumi: "Lo scorrere dell’acqua. La Chiusa e il Canale di Reno nel territorio casalecchiese" e nel 2020 "Quando i Bolognesi avevano un Lido a Casalecchio di Reno".

Tante le iniziative promosse da Chierici a tutela della storia di Casalecchio. "Con me e con l’ingegner Giuseppe Ghillini – racconta Roberto Mignani, ex vicesindaco di Casalecchio – condivise la battaglia per il ripristino del sentiero dei Bregoli che in un tratto era stato inglobato da una proprietà privata. Di recente con il nostro movimento I Girasoli si stava battendo per la destinazione del vecchio Municipio a museo della storia di Casalecchio". Alla storia casalecchiese è dedicato "Casalecchio, tutta un’altra storia", profilo Facebook curato da Roberto Dei.

"Furono proprio i molteplici racconti, libri, libricini, rubriche storiche pubblicate da Chierici su Casalecchio Notizie e soprattutto la sua creatura preferita, il Lunario Casalecchiese, a farmi conoscere e crescere culturalmente sulla storia di Casalecchio" afferma Dei .

Nicodemo Mele