Corelli cucina per Conad. Sullo scaffale la tradizione

"Ho sempre cucinato per i ricchi. Oggi metto in campo una cucina di qualità al servizio di tutti". È con questo spirito che lo chef, cinque volte stelle Michelin, Igles Corelli (nella foto) ha portato le sue ricette anche a Bologna. Il progetto, nato dalla collaborazione anche con Emmefood e Conad Nord Ovest, prevede la valorizzazione di prodotti del territorio attraverso quattro piatti tradizionali e alla portata di tutti. Rivisitati da Corelli in chiave gourmet, sarà possibile acquistare i prodotti nei supermercati Conad Nord Ovest - in Toscana, Emilia (nelle provincie di Bologna, Ferrara e Modena), Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria – da oggi fino al 10 gennaio a 5,50 euro per i primi e a 6,90 euro per i secondi.

Un connubio fatto di tradizione, innovazione e creatività. Dal Risotto GoroBlu e i Tortelli di zucca, fino al Coppone di maiale e il Cotechino in Galera. Come dolce, lo chef ha presentato la sua rivisitazione del Panettone. Secondo lo storico cuoco del ‘Trigabolo’, "abbiamo dato ai clienti un prodotto che ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. La scelta di servire il Granchio Blu deriva dall’idea di trasformare la minaccia all’ecosistema marittimo causato dell’invasione di Goro, in una risorsa preziosa".

Ieri all’hotel Sydney lo chef ha cucinato i piatti che verranno commercializzati a un parterre di ospiti di spicco nel settore enogastronomico. "Un’avventura nata dall’incredibile sinergia tra le parti e che si nota nelle quattro ricette", dice Mirko Muccioli, amministratore delegato di Emmefood. Muccioli annuncia anche "l’apertura nel 2024 di un nuovo nostro stabilimento a San Mauro Pascoli".

"Un’iniziativa che promuove e sostiene il patrimonio enogastronomico italiano, ricchezza del nostro Paese e che tutto il mondo ci invidia", chiude Alessandro Bacciotti, direttore commerciale Conad Nord Ovest.

Giovanni Di Caprio