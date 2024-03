Cori allo stadio e cabala. I riti degli artisti rossoblù

È il tempo di cantare L’anno che verrà alla fine della partita come un inno, di commuoversi dopo l’ennesimo exploit come quello a Bergamo contro l’Atalanta. Ma è anche il tempo della cabala, della scaramanzia: il Bologna è quarto in classifica, a una manciata di punti dal Milan e in attesa che sabato arrivi l’Inter si ha paura di confessare a voce alta la voglia di sognare la Champions. Vale anche per i vip bolognesi che calcano gli spalti del Dall’Ara da sempre. Scrittori, cantanti che – se sui social dopo le ultime vittorie non hanno fatto mistero della gioia da tifosi –, ora preferiscono crederci in silenzio. Calma e gesso, insomma. Lo ha detto l’altra sera, ad esempio, lo scrittore Enrico Brizzi, intepellato sul tema calcistico alla rassegna ’Ciao’, dedicata a Dalla. Anche Brizzi, si sa, come Lucio è un super tifoso, ma – ha avvertito– "ora è iniziato per me un tempo di silenzio, preghiera e speranza. Fino adesso, però, posso dire che è stato emozionante cantare L’anno che verrà a fine partita, abbracciato a mio fratello e agli amici di sempre".

Cuore rossoblù anche per Gianni Morandi, che però ora rispetta la cabala del tifoso. Qualche settimana fa, era sorridente in una foto su Instagram con Cesare Cremonini, altro cantastorie che non fa certo mistero della passione per la squadra di Motta. Il 14 febbraio infatti, scriveva: "Buon San Valentino. Ti amo da morire". "Questa è una partita storica, che rimarrà nella nostra storia sportiva e cittadina – esultava domenica dopo il ribaltone di Bergamo – Questi ragazzi... grande grande, grande". E ancora. "Thiago Motta, voto: 10. Grazie". Un momento inebriante per la tutti i tifosi e per il club, che proprio in queste ore ha postato sui social un video già virale con la colonna sonora Narcotic. I giocatori sono appena tornati da Bergamo e festeggiano assieme a un (fortunatissimo) bambino, che si stacca dai tifosi per tuffarsi nelle braccia di Lorenzo De Silvestri: il capitano lo prende sulle spalle e viene portato in trionfo, fra il coro scatenato di Orsolini & Co. "É mio figlio, non ha dormito", scrive la mamma sotto la pioggia di commenti. E come poteva essere altrimenti.

Letizia Gamberini