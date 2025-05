Coriano conquista la Serie D: vittoria storica contro il Mezzolara

CORIANO

1

MEZZOLARA

0

TROPICAL CORIANO (4-3-2-1): Pollini; Moricoli, Anastasi , Rossi (26’ pt Tiraferri), Prasso; Serafini (1’ st Bartoli), Pasquini (19’ st Tamagnini), Enchisi; Scarponi (43’ st F. Ronci), Barbatosta (19’ st Dantraccolli); Nisi. All.: Scardovi.

MEZZOLARA (4-2-3-1): Farinella; Bungaja, Cocchi (33’ st Xhuveli), Monaco, Tomatis; Santoni (41’ st Dalmonte),Casazza; Melli, Musiani, Minnozzi (17’ st Fratangelo); Salonia. All.: Galletti.

Arbitro: Lelli di Cesena.

Reti: 27’ st Tamagnini.

Note: ammoniti Rossi, Moricoli, Salonia, Tamagnini, Monaco, Bartoli. Spettatori 2.000 circa.

CORIANO (Rimini)

Il Coriano è in serie D. Al termine di una stagione da assoluta protagonista, la squadra allenata da Massimo Scardovi per la prima volta nella sua storia arriva al massimo campionato dilettantistico. Lo scontro col Mezzolara, la grande favorita per la vittoria finale, si è deciso grazie al bellissimo gol segnato da Andrea Tamagnini e nel finale la grande parata effettuata da Francesco Pollini ha messo in ghiaccio il risultato. Il Mezzolara ora dovrà giocare domenica la finale playoff di girone contro il Pietracuta.

All’8’ sul rinvio troppo corto di Farinella cerca di fiondarsi Nisi, che viene anticipato da Monaco. Il Coriano al 17’ però viene respinto dal palo, prima Nisi non arriva a tempo su un palla che Barbatosta controlla poi il suo destro si stampa sulla base del legno. A inizio ripresa Nisi con un bel colpo di testa costringe Farinella a deviare in angolo, dopo un minuto ci prova il Mezzolara: su Minnozzi respinge Pollini e sulla ribattuta di Salonia ci pensa la difesa. Il Mezzolara però in questa fase cerca di forzare la mano e serve una bella parata di Pollini al 10’ per respingere il tiro di Salonia e far reggere il muro Tropical. Al 22’ la svolta: Tamagnini salta il suo marcatore poi di sinistro infila in porta la palla che vale tutto un campionato. Il Mezzolara si butta in avanti concedendo spazi, al 40’ Dantraccoli potrebbe chiudere i conti ma il suo destro potente e centrale sbatte sui pugni di Farinella, la festa però deve solo attendere qualche minuto e alla fine al ’Neri’ di Rimini esplode la gioia: il Coriano fa la storia e conquista la serie D. La squadra biancazzurra dovrà ora passare per le sfide playoff per tornare nella categoria superiore.

Roberto Daltri