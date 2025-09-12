Corinaldo, banda dello spray: un altro stava per evadere

Bologna, 12 settembre 2025 – Strage alla Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona), anche un altro componente della banda dello spray stava progettando la fuga dal carcere: un’evasione che però nel suo caso è stata sventata appena in tempo. E la prova di tutto è nei messaggi, comparsi in una ‘chat di gruppo segreta’ di cui faceva parte anche Andrea Cavallari, 26 anni, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi per la strage ed evaso dopo la discussione della tesi di laurea a Bologna lo scorso 3 luglio e poi catturato dopo 14 giorni a Lloret de Mar, vicino Barcellona.

Nella chat, una di quelle con i messaggi effimeri - ma qualche screenshot si è ’salvato’ -, era ben chiara la volontà di scappare di Moez Akari, che voleva raggiungere ‘l’amico’ in Spagna il più presto possibile, approfittando dei momenti in cui usciva dal carcere per andare a lavorare. E in quella chat indicava anche la data precisa in cui avrebbe messo in atto la fuga, spiegando a Cavallari come e dove l’avrebbe raggiunto. Il piano era di filarsela proprio mentre era al lavoro.

Nella chat di gruppo c’era pure una terza persona: un amico di Akari e Cavallari, che poi sarebbe uno dei fiancheggiatori che il giorno dell’evasione di Cavallari salì a Bologna da Ancona per aiutarlo a scappare. Loro tre si sono scambiati molti messaggi nel gruppo social da quando Cavallari è evaso.

E ora Moez Akari, 27 anni, originario della Bassa Modenese, anche lui condannato in via definitiva per la strage (11 anni e 6 mesi) e detenuto a Ferrara, non avrà più la possibilità di uscire dal carcere per andare a lavorare: gli è stata infatti prima sospesa e poi revocata la misura dell’articolo 21, il beneficio concesso dal Tribunale di Sorveglianza ai detenuti appunto per svolgere attività fuori dall’istituto penitenziario. “Ho saputo della revoca dell’articolo 21 del mio cliente – le parole del suo avvocato, Gianluca Scalera –ma non ne conosco i motivi. Per questo ho presentato un reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Bologna”. L’udienza in merito è in programma a fine settembre.

Alla Lanterna Azzurra, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, poco prima del concerto di Sfera Ebbasta, si scatenò l’inferno. Morirono sei persone (cinque ragazzini e una mamma di quattro figli) nella calca scatenata dalla banda che aveva spruzzato lo spray nella discoteca: rimasero schiacciati dalla folla che cercava di mettersi in salvo dopo il crollo della balaustra.