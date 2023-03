Corinaldo, il bolognese della banda La Procura chiede dodici anni

Ha chiesto una condanna a 12 anni di carcere, la procura di Ancona, per il presunto ottavo componente della banda dello spray, responsabile dei morti alla Lanterna Azzurra di Corinaldo. Riccardo Marchi, 24 anni, bolognese, rimasto indagato sempre a piede libero, sarebbe stato insieme agli altri sette della Bassa Modenese (uno è morto prima di finire a processo) la notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, quando morirono cinque minorenni e una mamma di 39 anni. Sei vittime, schiacciate da una folla messa in fuga dopo lo spruzzo di una sostanza urticante che la banda era solita diffondere per rubare più facilmente collanine d’oro tra gli avventori del locale. La sua posizione era venuta fuori in un secondo momento, da intercettazioni e riconoscimenti avvenuti durante l’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Ancona.

L’imputato sta procedendo con il giudizio abbreviato nel processo davanti alla gup Francesca De Palma e la richiesta di condannarlo a 12 anni è arrivata ieri, a conclusione della requisitoria dei pubblici ministeri Paolo Gubinelli e Valentina Bavai. Una discussione che è andata avanti per oltre cinque ore, comprensiva di arringa difensiva dell’avvocato Cristiano Prestinenzi, che rappresenta Marchi, e gli interventi delle parti civili. La richiesta di 12 anni è stata ritenuta eccessiva dal difensore dell’imputato perché "è stato equiparato agli altri della banda ai quali erano stati contestati più colpi nelle discoteche d’Italia". Il legale ha ribadito "l’assenza del mio assistito quella sera a Corinaldo". L’avvocato aveva fatto una richiesta di abbreviato condizionato a sentire due testimoni ritenuti importanti per scagionare Marchi ma la giudice aveva rigettato la richiesta nell’udienza di novembre scorso. Ieri si è proceduto quindi con un abbreviato semplice, che comprende uno sconto di pena pari ad un terzo in caso di condanna (la richiesta della procura a 12 anni ha tenuto conto già dello sconto), incentrato tutto sulle carte dell’indagine. Per la banda dello spray, che è stata condannata in via definitiva dalla Corte di Cassazione (con condanne da 11 a 12 anni), le richieste della procura erano state più severe perché erano andate da un minimo di 16 anni ad un massimo di 18 anni (per Ugo Di Puorto, considerato il boss del gruppo).

La difesa di Marchi (contestati i reati di omicidio preterintenzionale plurimo, furto, rapina e lesioni, non ha l’associazione a delinquere) aveva chiesto di sentire un autista e un ragazzo che sono stati alla Lanterna quella sera, due persone che non sono poi finite nel procedimento e che sarebbero state "ampiamente sottovalutate" aveva ritenuto il legale. L’udienza è stata aggiornata al 22 maggio prossimo per repliche e sentenza.

Marina Verdenelli