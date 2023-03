Corno alle Scale, alpinista perde la presa e scivola per cento metri: è gravissimo

Mattinata di paura, quella di ieri, per un escursionista 40enne di Fucecchio, in Toscana. L’uomo, insieme a due amici, si era recato nel comprensorio del Corno alle Scale, per una gita. I tre escursionisti si stavano preparando per una cordata nella zona dei ‘Balzi dell’ora’. Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto. Il 40enne, infatti, per motivi ancora da chiarire, ha perso la presa e ha mancato l’appiglio che lo teneva legato alla parete rocciosa ed è scivolato lungo il costone per oltre 150 metri. Si è fermato quasi ai piedi della salita sulle rocce. I due amici, sotto choc, hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con l’elisoccorso da Pavullo. Con loro anche il team del soccorso alpino della stazione del Corno alle Scale. Le due squadre, di concerto, hanno immobilizzato l’uomo, con vari traumi, e issato con il verricello. Il 40enne è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata per le ferite riportate.

z.p.