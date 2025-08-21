Corno alle Scale, l’impianto ora si rifà il look

Il comprensorio del Corno alle Scale riceverà, dalla Regione, un ulteriore contributo per riqualificare gli impianti di risalita. Il denaro sarà erogato all’interno dei programmi stralcio 2025 che prevedono uno stanziamento di 1,4 milioni di euro, ripartiti su 13 interventi pubblici e privati in tutta l’Emilia Romagna. La stazione riceverà per la revisione dell’impianto ‘Le Rocce – Corno alle Scale’ un contributo di oltre 406mila euro, su una spesa totale di 706mila euro. L’intervento, che ha carattere di urgenza, prevede la revisione della stazione motrice e di quella di rinvio, della linea, del meccanismo di azionamento elettrico e del circuito di sicurezza.

"Un investimento – dichiara la sindaca Barbara Franchi – coerente con il progetto di rilancio del Corno, finalizzato a sfruttarne le potenzialità ‘quattro stagioni’. Questa revisione, insieme al rifacimento della seggiovia ‘Cavone – Le Rocce’, consentirà ai turisti di raggiungere la vetta con facilità. Gli impianti saranno anche al servizio dei nuovi circuiti MTB e Downhill in corso di realizzazione". Sullo stesso comprensorio è previsto un secondo intervento di messa in sicurezza delle piste di circa 29mila euro, erogati dalla Città metropolitana di Bologna. La regione, in sede di assestamento di bilancio, ha deciso di aumentare le risorse destinate all’ammodernamento degli impianti. A essere state oggetto di maggiori stanziamenti sono state le proposte provenienti dalle società pubbliche che riceveranno complessivamente 803 mila euro di contributi. In via prioritaria, saranno finanziati lavori di manutenzione straordinaria che comportano un miglioramento della sicurezza degli impianti. "Una scelta politica – spiega l’assessora a Turismo e Sport, Roberta Frisoni – che dimostra l’attenzione nei confronti dell’Appennino. Sostenere le stazioni ad alta quota significa non solo garantire impianti moderni e sicuri, ma anche contribuire concretamente alla vivibilità e all’economia della montagna. Questi interventi sono il risultato di un lavoro condiviso con i territori e vanno nella direzione di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le nostre eccellenze ambientali sia nei periodi invernali che in quelli estivi".

Gli altri progetti finanziati sono così distribuiti: cinque nel modenese, uno nel piacentino, quattro nel parmense e uno nel reggiano.

Fabio Marchioni