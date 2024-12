Corno alle Scale, pienone al primo weekend

Con oltre 1.500 skipass venduti e 5.000 passaggi agli impianti di risalita nella giornata di domenica, si è chiuso con ottimi numeri il primo weekend di apertura del comprensorio sciistico del Corno alle Scale (nella foto). A contribuire al successo dell’esordio della stagione bianca, spiega una nota della Città metropolitana, sono state le forti nevicate della settimana scorsa, unita al bel tempo.

Curiosità fra i tanti sciatori presenti sulle piste per il nuovo tappeto mobile coperto del campo scuola, inaugurato sabato mattina, che ha sostituito la vecchia seggiovia. Soddisfatto dei numeri del primo fine settimana il Presidente del Territorio turistico Bologna Modena, Mattia Santori, che ha anche sottolineato "le tantissime prenotazioni registrate, fin dal lancio della promozione, per il Corno Express, il nuovo servizio che permette di acquistare a prezzi scontati il pacchetto treno più skipass a partire da 40 euro. Un ulteriore dato che, unito alle previsioni che confermano basse temperature e nuove nevicate a partire da venerdì, fa ben sperare per il periodo delle festività natalizie".