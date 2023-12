Corno alle Scale, più sole che neve: impianti aperti nel fine settimana di Natale

Il meteo non collabora, ma le minime sottozero hanno comunque permesso alla società di gestione del Corno alle Scale di innevare parzialmente le piste per rimettere in moto gli impianti di risalita nel lungo weekend a cavallo di Natale, il più importante della stagione. Dal 23 dicembre, annuncia sui propri canali social la società, impianti aperti al Corno alle Scale. Fino al 27 dicembre saranno aperte le piste Polla, Campo Scuola e il Tappeto mobile. Lo skipass sarà scontato: giornaliero 25 euro, mattinale e pomeridiano 15,00 euro, bambini e tappeto mobile 10 euro. "Siamo al lavoro per verificare la possibilità di aprire nuove piste", spiegano dal Corno.

Al momento le previsioni meteo non indicano mutamenti significativi della situazione fino a dopo Natale. Non sono previste precipitazioni e prevarrà una circolazione anticiclonica con tempo stabile e poche nubi. Le temperature continueranno ad essere relativamente miti per il periodo.