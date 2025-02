Corno alle Scale, sì alla seggiovia. Ambientalisti sconfitti in tribunale

(Bologna) Lo slalom più ripido e complicato è stato quello fra le carte bollate. Ora che anche l’ultima porta è stata superata senza inforcare, con il disgelo potranno infine partire i lavori della nuova seggiovia del Corno alle Scale fra La Polla e il Lago Scaffaiolo. Il Consiglio di Stato ha bocciato l’altro giorno l’ultimo di una serie di ricorsi che hanno rallentato l’opera, particolarmente attesa dal Comune e dagli operatori economici della montagna bolognese, che sugli introiti del turismo invernale contano per far quadrare i bilanci.

A firmare il ricorso alla giustizia amministrativa era stato il comitato ’Un altro Appennino è possibile’, sigla sotto cui si erano riunite tutte le sigle contrarie al progetto: Italia Nostra, i livelli emiliano-romagnoli di Cai, Associazione Ornitologi, Mountain Wilderness, Trekking Italia, e Wwf di Bologna. In prima istanza, al Tar dell’Emilia-Romagna, l’esito era stato lo stesso. Il cartello ambientalista sosteneva in sostanza che per realizzare l’impianto di risalita era necessaria una valutazione d’impatto ambientale come per una nuova opera; la Via però non è stata esperita in quanto, secondo Regione e Comune, la seggiovia andrà semplicemente a sostituire due infrastrutture preesistenti, la vechia sciovia Cupolino e la quadriposto Direttissima, ancora funzionante. Entrambi i gradi della giustizia amministrativa hanno sposato la seconda tesi, con grande rammarico dei ricorrenti e grande sollievo della sindaca di Lizzano Barbara Franchi, che in caso contrario avrebbe dovuto ricominciare da capo l’iter amministrativo come in un gioco dell’oca. "Siamo estremamente soddisfatti della decisione del Consiglio di Stato – spiega la prima cittadina –. La sentenza conferma la validità di un progetto che non solo migliorerà l’accessibilità alla nostra montagna, ma che porterà anche benefici economici e occupazionali per la nostra comunità. Questo intervento è una grande opportunità per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio".

"E’ un risultato che ci amareggia, una notizia terribile – commentano sconsolati dal comitato dei ricorrenti –, perché in questo contenzioso abbiamo speso tempo, energie, intelligenza e denaro, frutto di raccolte popolari molto partecipate. Quando parliamo del nostro ricorso, non ci riferiamo alle associazioni che lo hanno presentato, ma a coloro che lo hanno sostenuto in questi anni: centinaia e centinaia di persone. I giudici ci hanno dato torto. Siamo ancora dell’idea che il presente, ben prima dei posteri, ci stia dando ragione". La nuova seggiovia raggiungerà quota 1.782 metri, a poca distanza dal celeberrimo lago Scaffaiolo, propaggine del comprensorio sciistico che sconfina nel territorio modenese di Fanano; la lunghezza complessiva dell’infrastruttura sarà di 996 metri, mentre verranno completamente demoliti e rimossi i vecchi impianti. Il ricorso ambientalista non è stato l’unico ostacolo che l’appalto ha dovuto superare per giungere alla fase di cantiere. Il primo bando, alla fine del 2023, partiva da una base di 7 milioni ed era addirittura andato deserto.

Nel maggio successivo la gara, dopo qualche aggiustamento alla parte economica, era andata finalmente in porto con l’aggiudicazione alla ditta Ccm Finotello di Pianezza, nel Torinese, con un’offerta di 4,8 milioni per la progettazione ed esecuzione dei lavori. A quel punto però l’azienda soccombente, la Leitner, si era a sua volta rivolta al Tar chiedendo l’annullamento dell’appalto per alcune irregolarità formali. Il ricorso, esaminato nel dicembre scorso, era stato respinto, così come in precedenza quello degli ambientalisti. Nel frattempo però, per non perdere i finanziamenti, la sindaca Franchi si era preoccupata di chiedere al Ministero delle Infrastrutture, attraverso la Regione, una proroga di un anno nella tempistica del cantiere, che si sarebbe dovuto chiudere a fine 2024. Saltata a piedi pari questa stagione invernale, il Comune e la società di gestione della stazione sciistica ora si augurano di avere l’impianto a regime per il prossimo Natale. Anche se i ricorsi, come gli esami, non finiscono mai.