"Corno alle Scale, un cartello sulla A1"

Valorizzare Porretta Terme e il comprensorio del Corno alle Scale con una segnaletica adeguata in autostrada. Questa la proposta dell’azzurra Rosaria Tassinari che scrive, in merito, al ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e a quello del Turismo. Un’interrogazione parlamentare, quella dell’onorevole, Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia in Emilia-Romagna, che è stata presentata, nei giorni scorsi al Mit e al ministero del Turismo per chiedere un intervento presso Autostrade per l’Italia affinché all’uscita autostradale di Sasso Marconi, sulla A1, vengano segnalate le località turistiche di Porretta Terme e del Parco Regionale del Corno alle Scale. Nell’atto ispettivo si sottolinea come un’adeguata cartellonistica autostradale sia uno strumento importante per sostenere la promozione del territorio, agevolare i flussi turistici e migliorare la sicurezza stradale.

"È incomprensibile – afferma l’onorevole Tassinari – che Porretta Terme compaia sulla cartellonistica solo in Toscana, all’uscita di Pistoia, e non sul versante emiliano. Chiediamo un’attenzione concreta a supporto dello sviluppo turistico della nostra regione: una segnaletica chiara significa più visitatori, più sicurezza e nuove opportunità per il territorio". A sostegno dell’iniziativa, il responsabile regionale dei Dipartimenti di Forza Italia Manes Bernardini aggiunge: "Il turismo dell’Appennino bolognese merita strumenti adeguati di valorizzazione. Porretta e il Corno alle Scale sono attrattori riconosciuti: garantire una segnaletica chiara è un modo semplice ed efficace per promuovere il territorio e rendere il viaggio più agevole e sicuro. Forza Italia Emilia-Romagna conferma così l’impegno a lavorare con governo e istituzioni per garantire al territorio la giusta visibilità e sostenere la crescita del turismo locale".

z. p.