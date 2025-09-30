Bologna, punto interrogativo

Gianmarco Marchini
Bologna, punto interrogativo
Bologna
Cronaca"Corno alle Scale, un cartello sulla A1"
30 set 2025
ZOE PEDERZINI
Cronaca
"Corno alle Scale, un cartello sulla A1"

Interrogazione parlamentare di Tassinari (FI): "Segnalare all’uscita di Sasso Marconi anche la località di Porretta".

Valorizzare Porretta Terme e il comprensorio del Corno alle Scale con una segnaletica adeguata in autostrada. Questa la proposta dell’azzurra Rosaria Tassinari che scrive, in merito, al ministero della Infrastrutture e dei Trasporti e a quello del Turismo. Un’interrogazione parlamentare, quella dell’onorevole, Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice di Forza Italia in Emilia-Romagna, che è stata presentata, nei giorni scorsi al Mit e al ministero del Turismo per chiedere un intervento presso Autostrade per l’Italia affinché all’uscita autostradale di Sasso Marconi, sulla A1, vengano segnalate le località turistiche di Porretta Terme e del Parco Regionale del Corno alle Scale. Nell’atto ispettivo si sottolinea come un’adeguata cartellonistica autostradale sia uno strumento importante per sostenere la promozione del territorio, agevolare i flussi turistici e migliorare la sicurezza stradale.

"È incomprensibile – afferma l’onorevole Tassinari – che Porretta Terme compaia sulla cartellonistica solo in Toscana, all’uscita di Pistoia, e non sul versante emiliano. Chiediamo un’attenzione concreta a supporto dello sviluppo turistico della nostra regione: una segnaletica chiara significa più visitatori, più sicurezza e nuove opportunità per il territorio". A sostegno dell’iniziativa, il responsabile regionale dei Dipartimenti di Forza Italia Manes Bernardini aggiunge: "Il turismo dell’Appennino bolognese merita strumenti adeguati di valorizzazione. Porretta e il Corno alle Scale sono attrattori riconosciuti: garantire una segnaletica chiara è un modo semplice ed efficace per promuovere il territorio e rendere il viaggio più agevole e sicuro. Forza Italia Emilia-Romagna conferma così l’impegno a lavorare con governo e istituzioni per garantire al territorio la giusta visibilità e sostenere la crescita del turismo locale".

z. p.

