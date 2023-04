Corno, ambientalisti in allerta: "Sta per arrivare la funivia dalla Doganaccia"

In gioco non c’è soltanto una seggiovia, "ma qualcosa di molto più grosso e molto, molto più devastante per la nostra montagna". A lanciare l’allarme è il comitato ’Un altro Appennino è possibile’, nato contro la realizzazione della nuova seggiovia Polla-Lago Scaffaiolo sulla montagna bolognese. Il comitato, di cui fanno parte diverse associazioni ambientaliste del territorio, ricorda ora che tre settimane fa la Provincia di Pistoia "ha depositato lo studio di fattibilità per la funivia di collegamento Doganaccia-Corno alle Scale", collegamento ‘gemello’ sul versante toscano dell’Appennino. Lo studio di fattibilità della provincia di Pistoia "mette nero su bianco le caratteristiche della nuova funivia. La stazione a valle sarebbe un edificio di tre piani, di fianco al complesso alberghiero della Grande Baita e agli argani di altre due funivie".

La stazione di monte invece "sarebbe a 1.780 metri sul livello del mare, appena sotto la linea del crinale, ma prossima al sentiero 00, al Lago Scaffaiolo, alle piste da sci del Corno alle Scale e quindi all’arrivo, se verrà realizzata, della nuova seggiovia quadriposto che salirebbe dalla Polla". La funivia "avrebbe infine due piloni intermedi di sostegno e un costo complessivo di 15,7 milioni di euro". Per quanto riguarda la seggiovia da quattro posti Polla-Scaffaiolo, si aspetta la pronuncia del Tar al quale i comitati del ‘no’ e gli ambientalisti hanno fatto ricorso contro la realizzazione dell’infrastruttura senza passare per una valutazione d’impatto ambientale. L’udienza di merito si è già tenuta e la decisione del tribunale è attesa a giorni. Se i giudici amministrativi respingessero il ricorso, i bandi potrebbero partire molto rapidamente.