Corno pronto per la nuova stagione: "Aspettiamo solo la prima nevicata"

La prima spruzzata di neve che ha imbiancato qualche giorno fa il crinale del Corno alle Scale a Lizzano in Belvedere ha messo in moto tutti gli operatori turistici del comprensorio di Vidiciatico e dintorni in vista dell’apertura della stagione invernale in programma per il ponte dell’Immacolata.

"Siamo prontissimi", annuncia Clarisse Roda, direttrice della scuola di sci Corno alle Scale, anche a nome dei colleghi della scuola di freestyle e degli operatori turistici della zona, felici per l’avvio dei lavori di costruzione del tapis roulant. "Il tapis roulant, in particolare – sottolinea Clarisse Roda – è indispensabile per la sicurezza dei bambini e dei ragazzi. Un’opera che elimina l’impatto della seggiovia e che ci fa risparmiare anche sul personale". Tanti gli appuntamenti in programma sul manto nevoso del Corno alle Scale. "Si comincia subito il 17 dicembre – elenca Clarisse Roda – con la gara ’Con gli occhi di Zoe’ a favore di Telethon. Dal 23 al 25 febbraio 2024 ci sarà la Coppa Italia di Snowboard, quindi tra febbraio e marzo del prossimo anno ci saranno i campionati italiani giovani e poi le tappe delle gare master dei campionati regionali. Oltre ad una serie di gare per baby cuccioli, pulcini e children. I prezzi delle lezioni sono rimasti invariati e per questo il Consorzio Quota 1945 Corno alle Scale, che organizza le gare, ha già ricevuto tantissime prenotazioni alla nostra scuola di sci, da parte di adulti e anche da parte di tante scolaresche che provengono da Bologna, da Rimini e dalla Toscana. Alla fine della stagione sciistica la nostra scuola di sci festeggerà i 50 anni di fondazione".

Tariffe invariate da almeno due anni anche sugli skipass. "Siamo pronti anche noi – fanno sapere dalla Società Corno alle Scale, presieduta da Flavio Roda – stiamo aspettando solo la neve. Pronti i cannoni, pronte le strutture di questa stazione sciistica che è la più economica d’Italia e che ha il primato di sci Carbon Neutral. È un nostro progetto con cui compensiamo tutte le emissioni di CO2 prodotte dal funzionamento degli impianti riforestando alcune zone del Brasile". Pronti anche gli albergatori.

"Il Corno – rivela Giuliano Riccioni, Confcommercio Ascom – è la stazione sciistica delle famiglie. Faremo tante iniziative per renderla più attrattiva". E Anna Bernabei (Confesercenti) di Hotel Appennino aggiunge: "Tante le prenotazioni per Natale e Capodanno che sono già arrivate. La neve è sinonimo di Corno alle Scale".

Nicodemo Mele