Corno alle Scale ancora chiuso: quando riaprono gli impianti sci

Bologna, 10 gennaio 2025 – La società Corno alle Scale srl, visto il perdurare di avverse condizioni atmosferiche, comunica che per il prossimo fine settimana (11 e 12 gennaio) gli impianti di risalita rimarranno chiusi per dare modo al nostro personale di ripristinate l'agibilità delle piste da sci.

Sarà comunicato all'inizio della prossima settimana la tempistica delle riaperture. Gli impianti sono chiusi da mercoledì 8 gennaio proprio a causa del meteo estremo che non permetteva di far usare gli impianti di risalita in sicurezza. La dorsale dell'Emilia centrale, vicina al Corno alle scale, nelle province di Parma, Reggio Emilia e Modena ha subito venti tra i 74 km/h e gli 88 km/h.

La stagione per ora sta andando molto bene con oltre 1.500 skipass venduti e 5mila passaggi agli impianti di risalita solo nel primo weekend di apertura del comprensorio sciistico a dicembre.