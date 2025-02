Corno alle Scale, la seggiovia si farà: il Consiglio di Stato boccia il ricorso degli ambientalisti

Corno alle Scale (Bologna), 12 febbraio 2025 – La nuova seggiovia al Corno alle Scale si farà. Gli ambientalisti escono sconfitti anche nel secondo (e ultimo) grado di giudizio. Infatti – dopo il Tar – anche il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso contro l’opera sull'Appenino bolognese.

Italia Nostra, i livelli emiliano-romagnoli di Cai, Associazione Ornitologi, Mountain Wilderness, Trekking Italia, e Wwf di Bologna avevano impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna contestando almeno otto punti per i quali secondo loro andava stoppato il nuovo impianto.

Ma la quarta sezione del Consiglio di Stato ha deciso che l'appello degli ambientalisti "deve essere respinto". La sentenza, pubblicata oggi e di 22 pagine, ripercorre uno per uno i motivi di opposizione alla nuova seggiovia quadriposto in sostituzione di quella ad ammorsamento fisso Direttissima e della sciovia Cupolino. Dopo il giudizio del Tar a loro sfavorevole, i firmatari del ricorso al Consiglio di Stato non avevano nascosto di attendere "con fiducia" il responso dei giudici di Roma.

Invece arriva un altro ok a un progetto che presenta un tracciato lungo 996,15 metri rispetto ai 919 dell'attuale Direttissima e ai 645 della Cupolino – che verranno demolite - con la previsione di arrivo in quota ad un'altitudine di 1.782 metri, nonché la realizzazione di una nuova stazione intermedia a doppio ingresso e l'eliminazione di un'area boschiva di 1.356 metri quadri. Cambierà anche la stazione a valle che nel progetto è a 1.487 metri rispetto ai 1.460 attuali. Veniva quindi contestato che il nuovo impianto non fosse un ammodernamento di quelli attuali perché più lungo di 250 metri e per i cambiamenti delle stazioni che porteranno a raggiungere una quota-zona prima non raggiungibile nei pressi del Lago Scaffaiolo.

La nuova seggiovia proposta al Corno alle Scale è, in sostanza, più estesa e porta più in alto "una massa di persone che prima non potevano arrivarci con questo mezzo", come si legge nelle carte del ricorso. L'opposizione al Consiglio di stato chiamava in causa anche aspetti normativi, di tutela e rispetto ambientale e l'impatto del progetto in termini di presenze di persone: 1.800 all'ora dove prima non ne arrivava nessuna.

Al Consiglio di Stato si sono costituiti, per opporsi al secondo round del contenzioso giudiziario, sia la Regione Emilia-Romagna che il Comune di Lizzano. Metà delle 22 pagine della sentenza è quindi dedicata a controdedurre le ragioni degli ambientalisti fino appunto a concludere che "il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge".

Solo domenica scorsa, nell'ambito della mobilitazione diffusa "La montagna non si arrende" era stata indetta una manifestazione di Ape (Associazioni proletari escursionisti) Bologna sotto lo slogan "Al Corno senza (r)impianti" proprio contro la nuova seggiovia (un trekking il crinale fino al lago Scaffaiolo).