Corno alle Scale, terme e montagna: dopo la neve, una grande estate

Corno alle Scale, una sciatrice in vetta

Corno alle Scale (Bologna), 9 marzo 2023 – Sci e buona tavola fino a Pasqua e una grande festa il 26 marzo allo Chalet delle Terme per salutare l’inverno. Il gruppo Monti Salute Più guarda avanti e si prepara a una stagione estiva all’insegna del binomio Terme e alta montagna, sull’asse fra Porretta e il Corno alle Scale. Una scelta strategica per "restituire l’orgoglio alla montagna bolognese", come ha spiegato ieri in una conferenza stampa Federico Monti, amministratore delegato del gruppo leader nel settore termale. Quella di assumere la gestione del ristorante Tavola del Cardinale, direttamente sulle piste, ribattezzandolo Chalet delle Terme, è stata una scommessa che sta dando i suoi frutti. Perché, dopo un difficile inizio di stagione causato dall’assenza di neve, da gennaio le piste sono imbiancate e nei fine settimana di bel tempo il comprensorio ha ritrovato il pienone degli anni migliori, trascinando l’indotto. "Con questa importante riapertura, realizzata a tempo di record, abbiamo aggiunto un altro tassello al nostro impegno sul territorio – ha dichiarato il professor Antonio Monti, direttore scientifico del Gruppo Monti Salute Più –. L’obiettivo è mettere in rete diverse forme di attrattiva turistica: terme, natura, neve, montagna ed enogastronomia danno vita a...