Corno, si punta a sciare dal prossimo weekend

Tutto è pronto per la stagione sciistica dell’Appennino bolognese. Ma la partenza ufficiale della stagione turistica ‘bianca’ – annunciata ieri da Apt Servizi Emilia-Romagna – dovrà attendere ancora un po’, perché la neve, ancora, non c’è. E per l’Immacolata gli impianti saranno ancora chiusi. Dunque, quando si potrà salire al Corno alle Scale con indosso i ’moon boot’? "Se le previsioni saranno confermate, speriamo di partire il weekend del 14-15 dicembre - osserva Marco Palmieri, patron di Piquadro e membro della società di gestione degli impianti di risalita del Corno alle Scale -. Basterebbero un po’ di neve e tanto freddo, in modo che si possano utilizzare i ’cannoni’ per la neve artificiale".

Il weekend del 14 e 15 dicembre, quindi, già data ’certa’ di avvio per quanto riguarda il comprensorio del Cimone, potrebbe segnare il via anche per il Corno, anche se si aspetta l’ultimo momento per valutare le condizioni delle piste o riaprire, addirittura, durante le vacanze di Natale.

Perché scegliere il Corno alle Scale, per sciare? "Innanzitutto perché è una stazione alta, rispetto a ciò che c’è attorno, e poi perché è compatta e ben collegata, ideale per gli sciatori più piccoli, anche per una questione di sicurezza. E poi, c’è il calore umano, un fattore che non guasta mai".

Lo slittameno è stato confermato anche dall’Apt stesso: "In Appennino l’ultimo sopralluogo dei tecnici sulle piste delle stazioni sciistiche ha fatto decidere gli operatori e alle società degli impianti di risalita che, viste le condizioni attuali, il via alla stagione invernale è spostato ancora di qualche giorno. Anche quest’anno l’ultima parola l’ha decretata il meteo".

Al Corno alle Scale, gli operatori si raccomandano di " chiamare direttamente la località o seguire i canali social" per capire in tempo reale i cambiamenti del meteo.

Per quanto riguarda il resto della regione, sul Cimone, nel modenese, le piste sono già imbiancate, grazie alle basse temperature di questi giorni, alla neve sparata dai nuovissimi impianti di innevamento e anche a qualche nevicata naturale. "Ma preferiamo che le condizioni si consolidino a sufficienza – insiste Luca Magnani, presidente del Consorzio del Cimone – e il nostro obiettivo è aprire il 14 dicembre, in maniera ottimale per poi proseguire senza interruzione fino alla fine della stagione". Per quanto riguarda la stazione invernale di Cerreto Laghi, l’apertura degli impianti di risalita è stata ora fissata per le vacanze di Natale.

a.bo.