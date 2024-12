Coro Euridice. Corale sul viaggio dei migranti

Stasera alle 21 la basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano di Bologna ospiterà l’ultimo appuntamento del XIII Festival Corale Internazionale Città di Bologna ideato dal Coro Euridice e da Pier Paolo Scattolin. Il concerto sarà introdotto dal Coro Euridice e gli Euridicinni diretti da Angela Troilo e dall’Ensemble CantoAnticoBologna (Angela Troilo contralto, Angela Albanese viola, Giovanni Fini liuto) e avrà come fulcro l’esecuzione di Metanástes - Emigranti composta da Scattolin. La Cantata per voce recitante, soli, voci bianche, due cori e orchestra verrà eseguita dalle voci bianche e dai cori dell’Associazione Corale Euphonios di Prato e dalla Camerata Strumentale Città di Prato insieme a solisti Sara Mazzanti, Benedetta Gaggioli, Giovanni Petrini, Sandro Degl’Innocenti, oltre a Fabio Mascagni come voce recitante. Direttore Elia Orlando. Il tema è quello del viaggio burrascoso dei migranti, ricamato attorno alle vicende di Ulisse, in un intreccio di canti popolari, di poesie, di suggestioni filosofiche