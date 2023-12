Coro svedese di Santa Lucia, note di solidarietà

In occasione della visita a Bologna dell’ambasciatore di Svezia Jan Bjorklund accompagnato dal console Gianni Baravelli, oggi il Coro svedese di Santa Lucia si esibirà in due concerti. La prima esibizione avrà luogo in Cattedrale alle 16, mentre alle 18,30 il secondo concerto si svolgerà nel padiglione pediatrico del Sant’Orsola per i piccoli ricoverati e i loro familiari. È dal 2009 che l’Ambasciata di Svezia porta in Italia una delle tradizioni più amate e suggestive del calendario invernale svedese: la Festa di Santa Lucia.