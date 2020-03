Imola, 19 marzo 2020 - E' tregua. Almeno per oggi, Medicina tira un sospiro di sollievo. Nessun nuovo morto segna indissolubilmente il nero bilancio del Covid-19 sul territorio imolese. Ma i casi crescono, come crescono in regione e nella provincia di Bologna, dove il virus si è portato via 5 persone.

Sono 11 più di ieri le persone risultate positive al Coronavirus. Come al solito Medicina è la più colpita, con 8 tamponi positivi. A questi si aggiungono altri 2 casi a Imola e il secondo caso a Castel Guelfo. Ieri, il sindaco Claudio Franceschi, aveva commentato così: "Siamo di fianco a una zona rossa siamo dentro un Italia a un Europa un mondo completamente colpito da questa pandemia l'auspicio mio è che i cittadini continuino a essere rigorosi. prudenti e rispettare le regole fondamentali per uscire al più presto da questa situazione. Ce la faremo restiamo a casa e ce la faremo. Al momento abbiamo quattro in osservazione (quarantena) monitorati quotidianamente l'igiene pubblica USL imola".

I numeri

Ad oggi, quindi, salgono a 124 i casi positivi nel Circondario Imolese (compresi i 13 decessi): 90 uomini e 34 donne; 94 residenti a Medicina, 20 a Imola, 4 a Castel San Pietro Terme, 2 a Dozza, 2 a Castel Guelfo, 1 a Borgo Tossignano e 1 a Casalfiumanese.

Le fasce d'età

Tra i positivi 15 hanno 85 e più anni, 37 tra i 75 e gli 84 anni, 40 tra 65 e i 74 anni, 32 tra i 14 e i 64 anni.



Al pronto soccorso



Dalle 12 di ieri, 18 marzo, alle 12 di oggi sono stati in totale 51 gli accessi in Pronto Soccorso. Questa mattina alle 9 erano 9 le persone positive ricoverate in Terapia Intensiva del S. Maria della Scaletta e 40 i pazienti al reparto medico dedicato al 4° piano.