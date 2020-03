© Riproduzione riservata

Bologna, 10 marzo 2020 – Gli sportelli dell’Ufficio immigrazione resteranno. Lo annuncia la Questura, motivando lo stop con l’attuazione delle prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica Coronavirus.Il tutto anche in considerazione di quanto disposto dal d, che ha previsto la sospensione di 30 giorni dei termini per la presentazione di prima istanza di permesso di soggiorno e del rinnovo del permesso di soggiorno, rispettivamente previsti in 8 giorni lavorativi dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale e in almeno 60 giorni prima della scadenza o nei 60 giorni successivi alla scadenza.Gli utenti già prenotati– fanno sapere sempre dalla Questura –, riceveranno comunicazione sulle proprie utenze del nuovo appuntamento che sarà fissato automaticamente. Per coloro che erano già prenotatioccorrerà invece effettuare una nuova prenotazione sul sito dedicato.