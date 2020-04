Bologna, 11 aprile 2020 – Quindici ulteriori decessi (contro i 13 di ieri) e 117 contagiati in più rispetto a 24 ore fa (quando l’aumento era stato di 91). I dati sulla diffusione del Coronavirus a Bologna e provincia, dove complessivamente dall’inizio dell’emergenza a oggi si si registrano 2.738 casi, sono in lieve aumento.

I numeri non prendono in considerazione la situazione di Imola, dove non si registrano ulteriori decessi rispetto a ieri e i nuovi contagiati sono 4. “Ma tre di questi sono positività di operatori sanitari cui è stato fatto il test sierologico e successivamente il tampone – avverte il commissario per l’emergenza, Sergio Venturi, che per spiegare l’evoluzione della malattia oggi nella sua consueta diretta Facebook ha portato come esempio proprio quanto accade a Imola –. Sta accadendo in diverse aziende sanitarie dove stiamo procedendo: diverse positività ai test rappresentano una malattia già avuta e che ha lasciato ricordo anti-corpale nelle persone”.





In poche parole, dopo aver sottolineato come i posti occupati in terapia intensiva vadano via via diminuendo, Venturi ha parlato di “malattia che ci dà molta tregua”, dal momento che “siamo noi ora ad andare nelle case e nelle residenze anziani”. E quindi “i numeri di casi e decessi ci mettono più tempo a rispettare la realtà che noi vediamo”, ha concluso.