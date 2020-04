Bologna, 12 aprile 2020 - Anche a Pasqua la pandemia del Coronavirus porta un bilancio tragico: 18 nuove vittime e 116 positivi nelle ultime 24 ore (2.854 i casi totali registrati dall'inizio della pandemia). Nessun morto oggi nel circondario imolese, che registra però sei positivi in più (343 complessivi).



Per quanto riguarda i decessi, si tratta di 9 uomini e 9 donne, di cui 8 residenti in città e 10 in provincia. Sotto le Torri, hanno perso la vita tre donne - M.A., 71 anni; M.F, 94 anni; A.M.A., 77 - e cinque uomini - A.A.,92 anni; R.L., 80; A.M., 90 anni; P.C., 89; S.T., 76 anni. A Casalecchio ha perso una donna di 76 anni (V.V.); tre vittime a San Lazzaro, tutte donne, N.B. (92 anni), O.B. (che avrebbe compiuto 100 ani il 28 maggio) e L.L.L. (90). Le altre vittime sono di Pianoro (E.W., 83), Budrio (V.F., 79 anni), San Pietro in Casale (G.M., 74), Galliera (P.M., 89), Zola Predosa (L.C., 92 anni) e un residente fuori regione, in Sicilia (V.S., 76).



Leggi anche: Il bilancio in Emilia Romagna - Pasqua in trincea. Le storie di chi lavora



I dati arrivano dal consueto bollettino della Regione, che anche nella domenica di Pasqua riporta uno scenario drammatico per quanto riguarda il numero delle vittime: 83, 45 uomini e 38 donne. In tutta l'Emilia-Romagna, nelle ultime 24 ore, 463 casi in più (superata quota 20mila) e 203 guarigioni (3.862 totali). La lotta in prima linea, però, non si ferma. Dopo l'annuncio dell'istituzione a 'hub nazionale' della terapia intensiva per quanto riguara l'Emilia-Romagna, i posti letto per i contagiati si rafforzano ancora e sono ora 1.149 in tutta l'area metropolitana, di cui 163 di teraoia intensiva e 16 a Imola. A livello regionale, la rete ospedaliera conta 5.018 i posti letto aggiuntivi destinati ai pazienti Covid-19. Per quanto riguarda i dispositivi protettivi indispensabili nella lotta al virus e il materiale medico, dal Dipartimento nazionale, sono pervenuti all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile 100 occhiali protettivi, 120 camici chirurgici, 600 tute e 200 visiere di protezione, 490.000 mascherine chirurgiche, 160.000 mascherine ffp2 e 15.000 tamponi. E continua anche l'impegno nei punta peril 'drive-through', i tamponi senza scendere dall'auto: 3 a Bologna, al Sant'Orsola, al Maggiore e a Imola. Il dato dell'imolese, dimostra come l'impegno nell'ex zona rossa di Medicina continui a portare risultati confermati dai numeri.

© Riproduzione riservata