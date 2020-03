Bologna, 18 marzo 2020 - L’asticella dell’umore è, ormai, sempre più fragile, la malinconia si fa largo sempre più, i disagi sono smisurati e la quarantena inizia a pesare. Medicina è zona rossa ormai da due giorni. Accanto a questo comune, in segno di estrema solidarietà, si ‘schiera’ Cesare Cremonini, cantante per eccellenza bolognese.

L’ex frontman Lunapop affida a un post su Instagram tutto l’affetto per la sua terra e, in particolar modo, per il comune della bassa emiliana in zona ‘rossa’. Cremonini scrive: “Oggi (ieri, ndr) Medicina, cittadina a un passo da Bologna, è stata chiusa per l’eccesso di contagi, cercando in ogni modo di proteggere la nostra città. Medicina la incontri percorrendo la San Vitale, una lunga strada parallela alla più trafficata via Emilia”. Dopo queste parole la dedica del cantante prosegue con un accenno a ricordi lontani, di famiglia. “I nostri genitori la attraversavano per andare verso Marina di Ravenna, alla ricerca del mare, chissà quante estati fa. Vi siamo vicini, accanto con tutto il cuore. Piange, ma ce la faremo” prosegue il testo sul social che si chiude con un periodo breve, ma intenso: “Cara Emilia, resisti”.

A queste sensibili parole di vicinanza e sostegno si accompagna un lungo video, di circa 4 minuti. Si tratta di un live di Cremonini in cui canta ‘Poetica’, celebre traccia dell’omonimo album. La canzone, tra le sue più amate, non è sicuro stata scelta a caso dato che parla di come affrontare un momento difficile, di come uscirne per, poi, riabbracciarsi più forte di prima. Tra le strofe, infatti, le più salienti sono: “Anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo per navigare nel buio... Ora tienimi con te, la tua mano nel buio chiarisce la mia solitudine. Se lo sai che non è finita abbracciami, anche se penserai che non è poetica... Troveremo il modo anche quando poi saremo stanchi”.