Bologna, 11 aprile 2020 - Il centro di Bologna, nella giornata di oggi, è apparso un po' diverso rispetto alla desolazione dei giorni scorsi. Complice forse il bel tempo e un caldo quasi estivo, complici le spese per il pranzo di Pasqua, complice anche forse una difficile sopportazione della proroga della quarantena le strade del centro storico erano ben più affollate rispetto al solito.

Leggi anche: Da domenica 19 riaprono i supermercati -La mappa del contagio in Emilia Romagna – Gli ultimi dati nelle Marche - Cosa riapre il 14 aprile – Pasqua, dove seguire le celebrazioni – Il giallo delle 'morti fantasma'

Soprattutto in mattinata non era, infatti, difficile incontrare coppie, spesso senza mascherine, in abbigliamento sportivo e da passeggiata ludico-motoria al pari di gruppi di tre o quattro persone. Via dell’Archiginnasio, via Saragozza dentro porta, le vie limitrofe a piazza Maggiore compresa via d’Azeglio non erano, infatti, vuote e silenziose come nei giorni scorsi. Si poteva trovare, infatti, un costante passaggio di persone: chi, in due, con buste e pacchi vari, chi a passeggio con passo lento.

Le normative vigenti, sottolineate anche chiaramente dal premier Giuseppe Conte nella conferenza di ieri, però, non sono certo cambiate. Rimane, dunque, obbligatorio che un solo membro per gruppo familiare si occupi della spesa o di portare fuori gli animali domestici o i bambini per una passeggiata che deve rimanere circoscritta nel raggio della propria abitazione. Va, inoltre, sottolineato che, come è già stato ribadito più volte da Stato e Regione, che in questi giorni festivi, Pasqua e pasquetta, i controlli delle forze dell’ordine saranno intensificati e serrati.