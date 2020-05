Bologna, 3 maggio 2020 - "Il Sant’Orsola ha retto alla fase uno, ora non ha più paura di niente". L’imminente riapertura di domani, pur parziale, non scompone il professor Pierluigi Viale, direttore delle Malattie infettive del Sant’Orsola.



Professore, come si prepara il Sant’Orsola a un’eventuale nuova ondata di casi?

"Siamo preoccupati, ma non possiamo stare rinchiusi per sempre come il principe nella ’Maschera della Morte rossa’, il racconto di Edgar Allan Poe. Ed è un bene riaprire in modo progressivo, così da capire se c’è un punto di rottura, un livello di apertura tale per cui l’epidemia possa esplodere di nuovo. Se non lo facciamo, i danni economici e le malattie dovute alla reclusione saranno troppi. L’offerta sanitaria però cambierà".



Come?

"Oltre a tenere una parte di ospedale pronto in caso di nuova ondata, e perciò penso che il padiglione 25 diventerà un Covid-hospital permanente, abbiamo capito che se l’intervento è precoce i malati non vanno più o quasi in Terapia intensiva. Così, anche se non saremo più nella condizione da medicina di guerra dei primi tempi, ci adatteremo al fatto che il virus continuerà a circolare, puntando al nuovo focus della fase 2".



Cioè?

"I portatori asintomatici. Al Sant’Orsola siamo al lavoro per strutturare la nostra attività su un sistema di controllo che ci permetta di evitare che, mettiamo, chi arriva al pronto soccorso per un ginocchio rotto sia Covid positivo e scateni un’epidemia. Sarà diversa anche la formazione: ora si lavora in modo diverso, la mascherina deve diventare un aspetto della nostra vita dentro e fuori dall’ospedale. Dovremo creare nei nosocomi, nelle residenze per anziani e in tutte le strutture di ricovero zone dedicate a isolare i pazienti in attesa di scoprire se sono negativi o no. Compatibilmente con la loro urgenza, è ovvio".



Il virus non sparirà a breve, quindi...

"Se ci sarà un vaccino o si placherà, il nostro sarà un esercizio utile per futuro. Ma siccome difficilmente succederà presto, dobbiamo attrezzarci. Non essere più ’Covid dipendenti’ è una grossa sfida per la sanità e tutta la società. Ancor di più lo è per ogni singolo cittadino. Se faremo il salto culturale per cui capiremo che la mascherina non serve a proteggersi dal nemico ma è un atto di civiltà per tutelare gli altri, che le mani si lavano prima di toccare qualcosa di pubblico per non contaminarlo e non dopo per paura dell’infezione, ecco che il virus sarà sconfitto, potremo riaprire tutto. Le altre grandi epidemie, dal Colera all’Hiv, si sono sconfitte adottando nuove abitudini. Mio figlio parla dal balcone agli amichetti, con la maschera: ai bambini insegneremo interazioni sociali diverse".



Le sperimentazioni come procedono?

"Quando si vuole parlare di un miracolo di medicina moderna, si ricorda come in 20 anni i malati di Hiv sono diventati da condannati a morte persone che possono fare un mutuo, sapendo che finiranno di pagarlo. Il Covid c’è da tre mesi, è presto".

Leggi anche Decreto 4 maggio: tutti i chiarimenti del Governo - Reddito di emergenza: i requisiti - Fase 2, congiunti, autocertificazione - L'ordinanza dell'Emilia Romagna - "Le regole per andare al mare"