Bologna, 5 maggio 2020 - Non si sono visti per due mesi ma il loro amore, ai tempi del Coronavirus, è rimasto immune alle avversità. Ieri, finalmente, hanno potuto riabbracciarsi. Alessia Nardo, 35 anni, e Andrea Curcuraci, 37 anni, due medici, entrambi capitani, rappresentano rispettivamente l’Aeronautica e l’Arma dei Carabinieri. Si sono sposati l’anno scorso a Palazzo d’Accursio, ma si amano da una dozzina d’anni. Lei, che normalmente lavora all’Istituto di Medicina Aerospaziale di Linate, ha salvato vite all’ospedale ‘Maggiore’ di Lodi. Lui, che è in forza al Comando Legione Carabinieri di Bologna, dopo un primo periodo al nosocomio di Bergamo, ha lavorato all’ospedale di Novara, dove si è diviso tra la direzione sanitaria e la medicina del lavoro, occupandosi della programmazione e dell’esecuzione dei tamponi sul personale ospedaliero. I loro Corpi d’appartenenza hanno deciso d’inviare i propri ufficiali medici a supporto dei sanitari civili nella lotta al Covid-19.

Avete lavorato entrambi in prima linea contro il Coronavirus ma distanti. Non avreste voluto farlo insieme?

Lei: "Per forma mentis abbiamo sempre tenuto separata la famiglia dal lavoro. Se lui fosse stato con me, mi sarei sentita meno sola, ma avrei rischiato di deconcentrarmi".

Lui: "Alessia ha un taglio più clinico, io più manageriale. Abbiamo scelto di essere utili al meglio delle nostre possibilità".

Ha temuto per la vita della sua dolce metà?

Lei: "Penso alla morte in maniera astratta. Più che altro la mia paura era legata ad un ipotetico lungo periodo di malattia che avrebbe potuto posticipare ulteriormente il momento del nostro incontro. Non ci siamo visti per tanto, troppo tempo".

Lui: "So che Alessia è molto forte e molto attenta. Ho avuto paura, come quando è in missione all’estero o si lancia con il paracadute, ma so che rispetta scrupolosamente le regole e questo mi ha fatto stare più tranquillo".

Quanto è contata la sua preparazione militare in questa battaglia?

Lei: "Mi ha insegnato ad essere una persona estremamente resiliente. Mi ha aiutato a sviluppare una tolleranza e un’adattabilità che erano dentro di me ma non sapevo di avere".

Lui: "Da quando sono militare, quella di Novara è stata la prima volta in cui mi sono confrontato con il mondo civile e ho notato che il nostro rigore serve a portare ordine nel caos".

Qual è stato il primo pensiero al mattino e l’ultimo la sera, in questo periodo?

Lei: "Il primo pensiero era meramente organizzativo. Ho silenziato alcune funzioni deleterie del mio cervello, quelle che mi mostravano i momenti più tragici, per poter essere performante. L’ultimo pensiero andava all’analisi della giornata, in maniera molto fredda. Mentre ero lì non ricordavo come fosse ‘il prima’. È un pensiero condiviso con molti colleghi che erano con me. Non c’era tempo per pensare ad altro e, qualora ci fosse stato, andava ottimizzato".

Lui: "Il mio primo pensiero? Chissà quando sentirò Alessia. L’ultimo, la gratitudine della gente. Giunta la sera, nella mia solitudine, ripensavo agli occhi delle persone aiutate, alla loro riconoscenza, e questa è stata un’ulteriore conferma alla mia scelta di fare questo mestiere. Far parte della grande famiglia dell’Arma è un onore".

Com’è stato il vostro incontro dopo la separazione obbligatoria?

Lei: "Abbiamo brindato, guardandoci negli occhi, con un bicchiere di vino che la caposala di Andrea gli aveva regalato per l’occasione".

Lui: "Alessia mi aspettava sul terrazzo. Arrivando in auto l’ho vista e il suo sorriso, da lassù, è stata l’immagine della fine di un’esperienza impegnativa".

Entrambi hanno dedicato un pensiero ai colleghi che hanno perso la propria vita per salvare quella dei loro pazienti.

