Bologna, 10 giugno 2020 - Avevano partecipato a un matrimonio a Bologna ma un invitato è risultato positivo al coronavirus. Per questo sono attualemnte venti le persone in isolamento fiduciario in Veneto.

A comunicarlo è stato lo stesso governatore del Veneto Luca Zaia durante il commento sul quotidiano bollettino dei contagiati in regione. La sposa era trevigiana ma non appena è emersa la positività di un invitato, tutti i partecipanti arrivati dal Veneto sono entrati nel cosiddetto isolamento fiduciario.

Non è ancora dato sapere quante persone siano state poste in quarantena tra Bologna e l'Emilia Romagna, ma le Ausl sono in stretto contatto.