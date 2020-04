Bologna, 6 aprile 2020 - Sono comparse stamattina, oggetto sconosciuto nel borghetto antico, nel cuore di Bologna. Transenne al Quadrilatero, è questa la misura decisa dal Comune per contingentare gli ingressi al mercato della frutta e della verdura. Non solo, sono aperte anche le salumeria storiche e soprattutto le pescherie, meta molto amata nella settima di Pasqua. E poiché Pasqua arriva domenica, Palazzo d'Accursio ha deciso di non farsi trovare impreparato al cospetto del possibile flusso di cittadini per fare la spesa in questi giorni. Vedremo se la transennata comunale funzionerà.

Leggi anche Vestiti, oggetti, stanze: la potenza del morbo - Iss: "Isolare gli animali dal padrone infetto" - Passeggiata con bimbi e spesa: guida scacciadubbi - Il modulo per l'autocertificazione

La decisione arriva dopo alcuni giorni di polemica, in tutta Italia, per l'eccessivo afflusso di gente nelle strade centrali dei capoluoghi, da Bari a Napoli, da Torino fino a Bologna. Le misure restrittive del Governo per l'emergenza Coronavirus sono in vigore fino al 13 aprile. Oggi intanto in città hanno riaperto i mercati rionali, che dovranno però far rispettare severamente le distanze di sicurezza