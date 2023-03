Corpo abbandonato in un campo: è giallo

Il corpo era lì. Già da alcuni giorni, almeno due o tre. Scalzo. Adagiato sopra un lenzuolo, nascosto alla vista da un albero, nelle campagne di Lovoleto di Granarolo. Sangue dal naso e dalla bocca, una ferita sulla schiena, detriti nella carne. Senza documenti, senza un’identità certa.

Lo ha trovato ieri pomeriggio il lavoratore di un autolavaggio lungo la Ferrarese, che si era fermato a telefonare nello spiazzo dietro l’attività, che dà sui campi, tra vecchi casolari abbandonati. E ha dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri delle stazioni di Granarolo, della compagnia di San Lazzaro, che conduce le indagini, e del comando provinciale. E l’area è stata circoscritta, per cercare di capire cosa sia accaduto. L’unica certezza, al momento, è che quel disgraziato, probabilmente un quarantenne bengalese clandestino in Italia, non è morto lì. Che qualcuno ha portato il suo corpo nel campo, per disfarsi di un cadavere ‘scomodo’. A bordo di un furgone o di una macchina, aiutandosi con un lenzuolo per trascinarlo fino al campo.

Forse quell’uomo era un operaio in nero. Forse è caduto dall’impalcatura dove lavorava, battendo la testa. Un’emorragia interna. E qualcuno, per nascondere una morte che avrebbe messo nei guai molte persone, invece di chiamare i soccorsi ha portato l’uomo via dal cantiere. È un’ipotesi, ma plausibile stando ai segni trovati sul corpo del quarantenne, che non presentava, alla prima ricognizione esterna del medico legale, altri segni di violenza. Ma non si esclude alcuna pista. Neppure quella del malore, neppure quella dell’overdose. I carabinieri hanno già avviato le indagini, controllando l’area limitrofa al luogo del ritrovamento e acquisendo le registrazioni delle telecamere presenti nella zona. La speranza è riuscire a identificare la targa del mezzo che ha trasportato l’uomo a Lovoleto. Dove, per tutta la sera, gli uomini della Scientifica dell’Arma hanno lavorato, repertando ogni elemento utile a ricostruire un quadro chiaro di quanto accaduto. Della vicenda è stato informato il pm Luca Venturi, che ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, su un giallo ancora tutto da delineare. Nei prossimi giorni sarà l’autopsia, che dovrà essere conferita dal pubblico ministero, a far luce su quanto resta da chiarire, in una faccenda legata comunque a un contesto di degrado, sfruttamento e difficoltà.

Nicoletta Tempera

Zoe Pederzini