Corrado Abbati: "Passioni e tradimenti cantati e ballati con ironia"

Intrighi, passioni, tradimenti e panorami idilliaci. Non è l’ennesima serie da serata televisiva, ma la trama di una delle più celebri operette di sempre, ‘Il Paese dei Campanelli’, che nella versione diretta da Corrado Abbati con la compagnia che porta il suo nome, va in scena oggi (ore 21) e domani (ore 16) al Teatro Duse di via Cartoleria, in occasione dei cento anni dalla sua prima rappresentazione.

Abbati, è passato un secolo dalla prima del Paese dei Campanelli. Che aspetto dell’operetta è al centro della sua rilettura?

"Il mio Paese dei Campanelli è un’occasione gioiosa per portare il pubblico nella dimensione della festa. E’ un’operetta ludica, il testo e la musica furono immaginati, nel 1923, dagli autori Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato, come una opportunità per divertire gli spettatori, prendendoli per mano a per portandoli in un luogo fiabesco, sino al meraviglioso finale dove, come da tradizione, tutti ‘vissero felici e contenti’".

Passando, però, per avventure, che un risvolto vagamente peccaminoso ce l’hanno...

"Certo, l’operetta è una storia di tradimenti, di amori controversi e di rapporti che si infrangono, ma non c’è mai alcun accenno a una possibile morbosità. Comunque vadano le cose, questa la volontà degli autori, alla fine le ragioni del cuore prevalgono. Ma solo dopo essere passati da un intreccio incredibile, dove le famiglie sembrano sempre sull’orlo della distruzione. Chi tradisce inizialmente viene a sua volta tradito. Un girone di situazioni divertentissime, ricche di ironia, con uno sguardo indulgente su uomini e donne protagonisti".

Una vera evasione dalla quotidianità, per la durata dello spettacolo.

"SI, il Paese dei campanelli è puro intrattenimento, ma è anche l’essenza della storia e dell’identità musicale italiana. L’operetta è una delle espressioni culturali più originali e importanti per il nostro paese. E questa è l’operetta più rappresentata. Merito, sicuramente delle tante arie, delle melodie suadenti, immediatamente riconoscibili e cantabili. Questo avvenne, come riportano le testimonianze, all’epoca subito dopo la prima, quando i motivi dello spettacolo venivano cantati e fischiettati dagli spettatori per le vie di Milano, e succede ancora oggi, dopo le nostre rappresentazioni. Il pubblico, in alcuni punti, ci accompagna, diventa parte dell’opera".

Un successo dovuto anche all’ambientazione molto particolare.

"Sul palco del Duse, nei due giorni di spettacoli, sorgerà un tipico villaggio olandese, di quelli autentici da cartolina. Un piccolo, fiabesco paese, che è la ricostruzione perfetta di un borgo nella campagna fuori Amsterdam. Con tanto di campanelli sulle porte delle case che trillano in continuazione ad avvertire gli abitanti che un tradimento, in quel momento, viene consumato. Ed è un suono continuo ma mai, lo ripeto, portatore di malizia. Come dimostrerà il finale che ristabilisce l’armonia".

Che genere di regia ha adottato per questa versione?

"Ho voluto creare l’illusione, per il pubblico, di abitare insieme ai protagonisti, di muoversi per le vie del paese,curiosando nelle vite di uomini e donne che si tradiscono sorridendo, certi che tutto verrà perdonato".

Pierfrancesco Pacoda