Corrado Augias: "Racconto un uomo disposto a morire per le sue idee"

Corrado Augias racconta una storia già sentita mille volte, quella di Gesù. Il suo racconto, però, non fa riferimento alla divinità. Ma alla storia di un uomo pronto a mettere in gioco la sua vita per le sue idee. "Un eroe – spiega Augias – che sceglie la morte per adempiere la sua missione", non per obbedire a un destino stabilito secoli prima dalle Scritture.

Lo spettacolo ‘Ecce homo’, con la voce narrante di Augias, le musiche di Valentino Corvino, la regia e i visuals di Angelo Generali, andrà in scena martedì alle 21 all’Auditorium Primo Maggio di Crevalcore nel cartellone di TTTXTE. Augias, nello spettacolo racconta le ultime ore di Gesù, di cui si sa poco. E, in generale, si sa poco – fuori dagli addetti ai lavori e degli studiosi – della situazione della Palestina ai tempi.

Quali sono gli interessi politici e sociali dietro alla condanna di Gesù?

"Beh, lui porta turbamento all’ordine costituito. Si mette contro gli alti sacerdoti del Tempio e le autorità romane. Predica in maniera violenta la sua dottrina, quindi i sacerdoti vedono messa in pericolo la loro supremazia e la loro esistenza visto che vivevano delle offerte dei fedeli. Tutto avviene alla vigilia di Pasqua, quando Gerusalemme è affollata di pellegrini e la Giudea era una provincia particolarmente riottosa. Le autorità romane non riuscivano a controllarla e a pacificarla come avevano fatto con quasi tutte le altre province. Questo ‘matto’ provoca disordini in un momento delicatissimo ed è dimostrato dal fatto che lo stesso procuratore romano, Ponzio Pilato, che in genere stava nella sua residenza a Cesarea, sale a Gerusalemme proprio per controllare da vicino l’ordine di pubblico, giudicare Gesù e processarlo".

Come ha condotto la sua indagine storica sulla figura di Gesù?

"La sua breve e tragica esistenza è sempre stata vista alla luce delle Scritture anche se, a parer mio, con alcune forzature. Solo di recente, a partire dall’Ottocento, si è cominciato a studiare Gesù come uomo, nella sua prospettiva storica. E sono state fatte delle scoperte, che lo collocano nella luce che è quella oggetto del mio intesse e che io cerco di mostrare nello spettacolo".

Come verrà messo in scena il racconto?

"Lo spettacolo è una narrazione, nei momenti più suggestivi il racconto viene accompagnato dalla musica. Poi ci sono delle proiezioni molto belle, tratte da tre film di Scorsese, Zeffirelli e Pasolini che illustrano in maniera scenica in alcuni momenti accompagnando le ultime ore di vita di questa figura straordinaria".

Amalia Apicella