Corrado, cronaca dalla Flotilla: "Trattati in modo disumano. Ma risalirei su quella barca"

"Ho avuto paura, sì. Ma lo rifarei, perché posso dire di non essere mai stata così fiera di essere una rappresentante delle isituzioni italiane ed europee come su quella barca della Flotilla. Abbiamo rispettato profondamente lo spirito della nostra Costituzione". Annalisa Corrado (foto), europarlamentare Pd eletta nel collegio Nord-Est, risponde mentre sta sfilando per Gaza nelle strade della Capitale ("Sono molto stanca, ma dovevo esserci"). Il pensiero corre inevitabilmente alla notte tra mercoledì e giovedì scorsi, quando la sua imbarcazione, così come le altre della Flotilla, è stata fermata dall’esercito israeliano.

Corrado, cosa è successo in quei momenti?

"La barca su cui ero a bordo è arrivata fino a 37 miglia nautiche da Gaza, in solitudine: lì all’alba ci ha raggiunti una nave da guerra isreaeliana che ci ha fermati. Poco dopo sono arrivati due gommoni con le forze speciali militari armate fino ai denti: cinque soldati sono saliti sulla nostra barca, ci hanno sequestrato i cellulari, fatto scendere sottocoperta e preso di fatto il controllo della nave, facendoci raggiungere il porto di Ashod".

Dove sono inziati i vostri interrogatori: in quale clima?

"Se con noi, in barca, i militari erano stati tutto sommato gentili, a terra abbiamo visto il vero volto di polizia ed esercito. Ci hanno separati tutti, hanno smembrato i nostri bagagli buttando via cose senza alcuna logica, solo per farci capire che decidevano loro del nostro destino. Non ci hanno permesso di mangiare, di andare in bagno, di chiamare un legale di fiducia e persino di avere contatti con il nostro consolato. Ci hanno diviso tra uomini e donne e poi trasferiti su dei blindati, dove prima c’era aria molto calda, irrespirabile, e poi gelata. A un certo punto, a noi parlamentari ci hanno fatti uscire per scattare una foto e far vedere al resto del mondo che eravamo vivi. Volevano pure che registrassimo un video per dire che stavamo bene, ma ci siamo rifiutati".

Perchè?

"Perché bene non stavamo affatto e non era stato rispettato un solo nostro diritto. A quel punto ci hanno permesso di andare in bagno e di bere e, in tarda serata, ci hanno messo in comunicazione con l’ambasciatore italiano: lì abbiamo scoperto che ci avrebbero portato in un carcere. Successivamente ci hanno cambiato continuamente di blindato in blindato senza motivo finché, dopo un tempo incalcolabile, ci hanno spalancato le porte dicendoci che di lì a poco ci avrebbero portato a casa per il rimpatrio".

Rimpatrio che avete ‘scelto’ voi durante gli interrogatori, giusto?

"Sì, alcuni di noi hanno sottoscritto il documento in cui si chiedeva l’espulsione immediata senza attendere incontro con il giudice. Ma non c’è stata alcuna ammissione di colpa, ci siamo dichiarati innocenti, completamente nel solco del diritto internazionale".

E i vostri aiuti che fine hanno fatto?

"Bisogna chiederlo a Israele: gli scatoloni di viveri erano con noi sulle barche, ma dopo che il controllo delle navi è stato preso dai militari non abbiamo idea di che cosa sia successo. Di certo i video che il governo di Tel Aviv ha fatto girare dopo erano strumentali e ridicoli...".

Ha avuto paura che qualcosa potesse andare storto?

"Sì,perché è stata una calcolata disumanizzazione delle persone. Sentivo che poteva succedere qualsiasi cosa, anche a chi, come la sottoscritta, da europarlamentare, ha un livello di garanzie personali altissimo".

Cosa risponde a chi dice che la missione della Flotilla era solo un gesto politico e non per portare aiuti umanitari a Gaza?

"Ma perché le due cose devono essere disgiunte? La Flotilla ha avuto un obiettivo chiaramente umanitario, ma ha anche posto una questione politica, perché non esiste un corridoio umanitario istituzionale che porti aiuti a Gaza. Il sistema usato dalla Gaza Fundation permette di fare entrare pochissimi cibo e acqua, distributi in modo sbagliato e provoca decine di vittime ogni giorno".

