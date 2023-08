Corre in mezzo ai binari Esagitato fermato con il taser

Ha attraversato di corsa i binari della stazione centrale, minacciando di volersi togliere la vita, e quando gli agenti della polizia ferroviaria hanno provato a farlo ragionare, li ha aggrediti. È successo lunedì sera e per immobilizzare l’uomo, un tunisino di 44 anni, i poliziotti hanno dovuto utilizzare il taser in dotazione. L’uomo avrebbe minacciato i poliziotti di lanciarsi sui binari al sopraggiungere dei treni, mettendo in serio pericolo la propria ed altrui incolumità. Una volta reso inoffensivo, è stato soccorso dallo stesso personale della Polfer e, nel rispetto delle procedure previste, affidato al 118 che lo ha trasportato all’ospedale Maggiore per accertamenti. A quanto risulta, lo straniero è stato dimesso poche ore dopo senza aver riportato alcun danno fisico e dopo essere stato sottoposto anche a un colloquio con uno psicologo. Prima di minacciare il suicidio, l’uomo si era presentato negli uffici della Polfer chiedendo informazioni, per poi sedersi sul bordo del marciapiede del primo binario con le gambe rivolte all’interno della sede ferroviaria. Invitato a spostarsi da quella posizione pericolosa, ha reagito con violenza correndo in mezzo ai binari e mettendo a rischio la sua incolumità e quella degli agenti che lo hanno inseguito per metterlo in salvo.