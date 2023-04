Corre nel parco Preso a sprangate dalla baby gang

Giovani, violenti e senza remore, colpiscono a San Lazzaro in pieno centro prendendo a sprangate un runner 50enne. I fatti sono avvenuti pochi giorni fa sotto la luce del sole nel primo pomeriggio. I carabinieri della stazione di San Lazzaro di Savena hanno denunciato i quattro giovanissimi, tutti italiani, per i reati di lesioni personali aggravate e danneggiamento. Erano le 14.15 del 26 aprile. I militari della Centrale Operativa di Bologna, tramite il numero unico di emergenza del 112, sono stati informati dai sanitari del 118 che un cittadino straniero era stato aggredito al parco 2 Agosto, a pochi passi dal Comune.

Alcuni cittadini, nonostante lo choc per quanto avevano appena visto accadere, hanno subito chiamato i soccorsi. Il malcapitato, un 50enne residente a Bologna, era riverso a terra in una pozza di sangue e privo di sensi. Trasportato al pronto soccorso d’urgenza, il cittadino è stato dimesso nel tardo pomeriggio con una prognosi di 20 giorni per un "politrauma contusivo alla testa e agli arti inferiori". Il 50enne bengalese, dopo essersi ripreso da quanto accaduto, ha descritto i fatti ai carabinieri che, con una pattuglia, si sono recati dapprima sulla scena dell’aggressione e poi al pronto soccorso. L’uomo ha dichiarato di essere andato a correre nel parco poco dopo l’ora di pranzo. A un certo punto, durante l’attività sportiva, un gruppo di ragazzini che stavano bevendo birra sulle panchine dell’area verde 2 agosto, ha iniziato a importunarlo, per poi affrontarlo con toni minacciosi e quindi dandogli uno schiaffo e dicendogli di andare a correre da un’altra parte. Il 50enne, però, che non aveva dato loro ascolto e sentendosi in pericolo, aveva deciso di proseguire l’attività sportiva dopo aver impugnato una spranga di ferro, per difendersi, dopo averla appositamente raccolta nelle vicinanze di un cantiere. A quel punto, i ragazzini, vedendolo ancora correre e sentendosi forse sfidati dalla spranga che il 50enne aveva in mano, gli si sono avvicinati, lo hanno disarmato e hanno iniziato a colpirlo ripetutamente con la spranga e, non paghi, con una bottiglia di birra vuota, danneggiandogli anche lo smartphone. È stato in quel momento che altri avventori del parco, vedendo il soggetto a terra, si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto.

Gli aggressori sono fuggiti, ma la loro bravata è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, che hanno consentito ai carabinieri di procedere alla loro identificazione. Si tratta di un 20enne, due 16enni e una 15enne, tutti studenti, residenti rispettivamente a Monterenzio, San Lazzaro di Savena e Monterenzio e Castel San Pietro Terme. Quest’ultimo episodio, in apparenza avvenuto senza alcuno scopo di rapina e quindi proprio per accanirsi del povero malcapitato, segue altri episodi accaduti, sempre nel territorio di San Lazzaro, per mano di violente baby gang. Non si tratta, in questo caso, degli stessi giovanissimi già denunciati per le aggressioni ai danni di coetanei. Il fatto più eclatante si era consumato a inizio marzo quando un gruppo di minorenni aveva picchiato, per ben due volte nella stessa giornata, un compagno di scuola, prima fuori dall’istituto tecnico in pieno giorno, poi fuori da una discoteca di Ozzano alla sera. Qualche giorno dopo gli stessi giovani picchiatori avevano aggredito e rapinato un coetaneo fuori dal Burger King di San Lazzaro.

Zoe Pederzini