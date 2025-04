"Correvano e urlavano. Ricordo gli occhi bianchi sui volti anneriti dal fumo"

Gabrielli

"Il primo ricordo è di queste persone che correvano fuori dal fuoco, con questi occhi bianchi, perché addosso erano completamente neri". Torna indietro nel tempo Simone Taruffi, comandante della polizia locale di Camugnano, e si commuove ancora oggi, al ricordo della strage del 9 aprile dell’anno scorso, quando è stato chiamato a intervenire su quello che sembrava ‘solo’ un incendio. E invece, arrivato là, a Bargi, quello che vide fu l’inferno: fumo nero e fiamme, un delirio di corpi in movimento, con le urla di chi era riuscito a scappare, le ustioni, la confusione. Il dolore infinito, appena compresa la portata di quello che era accaduto. Una tragedia immensa nella storia di quelle montagne, e d’Italia: sette i morti, otto i feriti. ‘Dal 9 al 13 aprile 2024 intervenuto sull’esplosione della centrale Enel di Bargi che ha generato una situazione di caos ed estremo stress psico-fisico, si è distinto per aver gestito la situazione con notevole senso di professionalità, abnegazione e senso del dovere nella gestione dell’emergenza’, si legge sulla targa della menzione d’onore del Sulpl, accanto alla sua scrivania, nel piccolo ufficio dietro il Comune.

Comandante Taruffi, fu il primo a intervenire, quel pomeriggio.

"Sono stato chiamato dai carabinieri, ero in giro per caso. La comunicazione parlava di un incendio alla centrale. Sono andato là, e mi sono trovato davanti un delirio. I soccorsi non c’erano ancora. I dottori venivano calati dagli elicotteri, sospesi sopra noi".

E dopo?

"Ho dei ricordi vaghi. Correvano fuori dal fuoco, ho cercato di calmarli, molti però non parlavano, urlavano e basta. Ricordo che di alcuni ustionati si vedeva la carne sotto, non avevano più niente (né vestiti né pelle, ndr)".

Di cosa doveva occuparsi?

"Essendo io del posto, gestivo la viabilità e la logistica: come arrivare a Bargi, dove mettere le persone, e così via. Abbiamo allestito le tende per i familiari e organizzato la cucina, dato che non arrivava quella mobile. La prima sera abbiamo chiamato in aiuto gli alpini. I sommozzatori toscani sono arrivati subito, ricordo che li abbiamo sistemati a dormire negli spazi della Pro Loco.

È difficile parlarne.

"Molto. Faccio anche fatica a ricordare i giorni successivi. So di aver lavorato 16-18 ore al giorno, fino al sabato. Penso di aver subito uno choc. Andavo avanti per inerzia".

E si portava questo dolore anche a casa.

"Sono nato e cresciuto in questa terra, lavoro qui da 18 anni. In quei giorni, non ero mai a casa, il nostro bimbo, che aveva tre anni, l’ha sentita molto. E ora si è fissato con i sommozzatori".

Impossibile dimenticare.

"Ora, parlandone, rivedo quelle scene, rivivo quei momenti, e non è facile. Sono stati giorni drammatici, terribili. Noi, qui, non potremo mai dimenticare".