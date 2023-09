"Corriamo per la prevenzione". Al via la ’Race for the Cure’

Al via la diciassettesima edizione della Race for the Cure, la maratona benefica organizzata da Susan G. Komen Italia, che ogni anno riunisce migliaia di cittadini a sostegno delle donne colpite dal tumore al seno, insistendo anche sui temi della prevenzione e della ricerca. Domani alle 12 ci sarà l’inaugurazione ai Giardini Margherita del Villaggio della Salute, spazio in cui, fino a domenica, saranno offerti gratuitamente esami diagnostici e consulenze specialistiche, grazie alla collaborazione con l’Ausl e l’Irccs del Policlinico Sant’Orsola, con anche il contributo della Fondazione Johnson&Johnson. "Quest’anno le visite non riguarderanno solo il tumore al seno – spiega Carla Faralli (nella foto), presidente del comitato Komen Emilia Romagna –, ma si farà prevenzione anche su tumori ginecologici, urologici, sulle patologie tiroidee e melanoma". Presente durante le tre giornate di manifestazione, anche il centro screening dell’Ausl, con un punto informativo sui programmi regionali dei controlli oncologici sui tumori della mammella, cervice uterina e colon retto. "Dobbiamo investire sempre di più sulla prevenzione – commenta il presidente della Regione Stefano Bonaccini –. È importante sensibilizzare le donne e le ragazze al tema".

La corsa partirà domenica mattina, lungo due percorsi differenti: la passeggiata di due chilometri e la corsa non competitiva di cinque chilometri partiranno alle 10 dai Giardini Margherita, mentre chi vorrà partecipare alla corsa competitiva, sempre della lunghezza di cinque chilometri, partirà alle 9.45 da Porta Santo Stefano. "Io correrò come ho fatto nelle edizioni precedenti – dichiara l’assessora allo sport Roberta Li Calzi –. Credo moltissimo nel progetto e invito i cittadini a fare altrettanto, è l’unione di sanità, sport e solidarietà".

Per iscriversi alle diverse maratone, è necessario fare una donazione di almeno 15 euro, online sul sito www.raceforthecure.it o al Villaggio della Salute dei Giardini Margherita, aperto domani e dopodomani dalle 9 alle 19 e domenica dalle 8 di mattina. È possibile farlo anche in uno dei punti di iscrizione indicati sul sito della Race. Non solo sport e sanità, ma anche cultura: con l’iscrizione alla gara durante questo fine settimana sarà possibile anche entrare gratuitamente nei musei statali della città.

Alice Pavarotti