Corriere fugge all’alt, inseguimento da film. Due carabinieri feriti

Argelato (Bologna), 11 ottobre 2025 – Fugge da un controllo dei carabinieri alla guida di un furgone a noleggio e si schianta contro un’auto dei militari: arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dal Radiomobile di Bologna un 44enne straniero, magrebino, già gravato da precedenti penali e noto alle forze dell’ordine.

I fatti appena elencati hanno interessato un vasto territorio della Bassa, dislocati tra Bentivoglio, Funo di Argelato e Castel Maggiore nella prima mattinata di giovedì. Tutto è iniziato quando tra Funo e Castel Maggiore alcuni automobilisti, che erano in zona di passaggio, hanno notato un veicolo da lavoro, un Iveco bianco, fare manovre piuttosto strane e procedere, per alcuni chilometri, in contromano. Avvisati sulla linea unica di emergenza del 112 i carabinieri della locale stazione, che erano in giro per un controllo del territorio, lo hanno cercato e lo hanno rintracciato in poco tempo grazie alle informazioni ricevute.

Appena lo straniero 44enne ha visto la pattuglia dei carabinieri avvicinarsi è scappato a forte velocità, innescando una lunga e pericolosa fuga per le strade della Bassa. Durante l’inseguimento, che è durato svariati chilometri tra i territori di Castel Maggiore e Funo di Argelato, l’uomo ha danneggiato anche una macchina in transito, ma per fortuna non ha ferito nessuno. I carabinieri di Castel Maggiore hanno, dunque, chiesto supporto alla centrale operativa e, in ausilio, in pochi minuti, sono arrivati i colleghi militari del nucleo radiomobile di Bologna con due pattuglie. Una di queste è riuscita in poco tempo a intercettare il veicolo nella sua folle fuga subito prima del territorio di Bentivoglio, vicino all’Interporto. Qui il 44enne, pur di non arrestare la sua marcia, ha speronato un paio di volte la pattuglia del Radiomobile che è, poi, riuscita a bloccarlo.

Stando ai primi rilievi fatti dai carabinieri che hanno arrestato il 44enne pare che l’uomo fuggisse perché sotto l’effetto di alcol o droghe. Ha mantenuto, per tutto il tempo, un atteggiamento molto agitato e ostile, anche in fase di arresto.

Il veicolo è risultato a noleggio a nome della ditta casearia per la quale il 44enne stava lavorando (in regola) e faceva le consegne. Lo straniero è stato arrestato per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In sede di rito direttissimo, che si è tenuto ieri mattina, l’arresto è stato convalidato e per il soggetto è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Lievemente feriti i militari della pattuglia del Radiomobile che si sono recati al Pronto soccorso per farsi medicare e refertare.